«Литовцы постоянно чувствуют угрозу». Ясикявичюс даже без ЦСКА провалился в Евролиге

Не прошло и двух месяцев с момента отстранения, а в Европе о наших командах и не вспоминают.

В сербском Белграде стартовал заключительный этап сезона Евролиги – «Финал четырёх». И впервые с 2012 года в решающей стадии турнира не принимают участия российские команды. В конце марта российские клубы были отстранены от Евролиги и Еврокубка, а их результаты были аннулированы. Сезон доигрывали без ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа, и в итоге в «Финал четырёх» вышли «Реал», «Барселона», «Анадолу Эфес» и «Олимпиакос».

В полуфинальном «эль класико» каталонцы, дважды обыгравшие «Реал» в регулярном сезоне, неожиданно уступили «сливочным». На большой перерыв сине-гранатовые уходили с двузначным преимуществом, а вот в третьей четверти команда Шарунаса Ясикявичюса посыпалась. Не помогли ни дабл-дабл MVP нынешнего сезона Николы Миротича, ни 27 очков, набранные в заключительном отрезке. Пабло Ласо отлично справился со своей тренерской задачей, и в напряжённой концовке «Реал» всё-таки одержал победу – 83:86.

«Реал» смог перевернуть игру во второй половине и обыграл «Барселону» Фото: Luca Sgamellotti/Getty Images

«Нужно защищаться, нужно жертвовать собой. Мы пропустили 52 очка во второй половине. Я повторю: 52 очка, что тут ещё скажешь?

Может быть, мы недостаточно отдохнули, чтобы лучше подготовиться к этой встрече. Но мы сами в этом виноваты. Мы всегда говорим об этой команде и об инстинкте убийцы. В течение тех двух лет, что я здесь работаю, мы проиграли много решающих матчей. Мы не смогли спокойно довести до конца ни одной серии, кроме двух матчей в противостоянии с «Реалом» в прошлом году. Ещё раз обращу внимание — мы проиграли много решающих матчей. Никакие мы не убийцы. В последние полтора года я не раз это повторял. Тяжело это принимать, но тут без вопросов», — сказал тренер «Барсы».

«Эфесу» же удалось вырвать победу буквально на последней секунде. В первой половине турецкий клуб незначительно уступал сопернику, а после большого перерыва повёл в счёте. Правда, за 20 секунд до финальной сирены «Олимпиакосу» вдруг удалось сравнять. Казалось, что подопечные Георгиса Барцокаса уже перевели встречу в овертайм, однако исход матча решил сумасшедший трёхочковый баззер Василие Мицича. Итог – 77:74, «Эфес» сыграет с «Реалом» в финале турнира.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

В общем, вчера вся Европа обсуждала провал Шарунаса Ясикявичюса и невероятное везение «Эфеса», а вот о российских клубах никто и не вспомнил. Один из самых титулованных клубов Европы – московский ЦСКА – в зарубежных CМИ упоминался либо в контексте отстранения, либо в контексте предыдущих достижений «Мадрида» и «Олимпиакоса». Что уж говорить о «Зените» или УНИКСе, которые обилием европейских наград не располагают.

Хотя «Зенит» на момент приостановки участия в турнирной таблице опережал «Эфес», который в итоге сыграет в финале турнира. А УНИКС, между прочим, в этом году был назван открытием сезона Евролиги. К тому же казанский клуб в регулярном чемпионате обыграл три команды-участницы «Финала четырёх»: всех, кроме «Олимпиакоса».

Василие Мицич — главная звезда баскетбольной Европы Фото: Aitor Arrizabalaga/Getty Images

«Мы, конечно, рассчитывали на Евролигу. Такую команду построили, сыгрались, шли в зоне плей-офф, поднимались до четвёртого места. Обыгрывали «Реал», «Барселону» и других. Плюс рассчитывали заработать в Евролиге деньги за наши победы. Сейчас они нам отказали — не хотят платить за победы в регулярном чемпионате», – сказал президент казанской команды Евгений Богачёв.

И как тут не вспомнить, что Шарунас Ясикявичюс был рупором политических заявлений. Ни один другой баскетбольный тренер не стал резко и категорично высказываться о дисквалификации наших команд.

«Страна-агрессор не должна быть допущена к возвращению в Евролигу. Я литовец, и у меня твёрдая точка зрения на этот вопрос. Мне было бы трудно видеть их в Евролиге. Мы выросли в Советском Союзе и понимаем, что здесь происходит. Мы, литовцы, постоянно чувствуем угрозу. Мы не можем спокойно наблюдать за этой ситуацией», — говорил Шарунас. Кажется, судьба не сильно учит литовского коуча, который проиграл очередной важный матч и по-прежнему не может взять титул с «Барселоной».

Рассуждать о том, как наши клубы могли бы выступить в «Финале четырёх», уже не имеет смысла. Отстранили так отстранили. Но с момента отстранения дисквалификации не прошло и двух месяцев, а о российских командах как будто уже все забыли. ЦСКА с этим мириться не намерен и, по словам президента Андрея Ватутина, очень хочет вернуться на турнир в сезоне-2022/2023. Как, наверное, хотят и «Зенит» с УНИКСом. Но что ждёт команды в следующем сезоне, пока неизвестно. Будем надеяться, что им всё-таки представится возможность напомнить о себе.