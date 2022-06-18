«Не стал игроком, которым рассчитывал». Неопубликованное интервью с новым тренером ЦСКА

Эмиль Райкович — новый главный тренер ЦСКА. Новость, которую пока сложно осознать и уж тем более невозможно назвать сенсацией. Хотя само назначение прошло удивительно тихо — ни один инсайдер не называл македонского специалиста в числе главных кандидатов. Более того, буквально за пару дней до объявления у многих журналистов была уверенность в том, что освободившееся место после ухода Димитриса Итудиса займёт главный тренер сборной России и «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич.

Эмиль Райкович, скорее всего, хорошо знаком многим любителям баскетбола в нашей стране. Особенно тем, кто поглядывал в сторону Единой лиги ВТБ. В 2018-м он возглавил «Астану», и команда удивительным образом рванула вверх и из аутсайдеров тотчас превратилась в крепкого середняка. Историческое попадание в плей-офф с шестого места и приз лучшему тренеру лиги ВТБ по итогам сезона.

Эмиль Райкович во время матча с ЦСКА Фото: Ира Сомова, Единая лига ВТБ

Именно по ходу первого сезона в Единой лиге ВТБ мне удалось побеседовать с наставником клуба из Казахстана. Это было его первое интервью для российского СМИ. Отчётливо помню, что Райкович удивил знанием русского. Интервью он всё-таки давал на английском, но до и после включения камер мы общались на русском. Та беседа была организована для тележурнала «Вид сверху», а потому её не было в печатном виде. С разрешения коллег записи были подняты из архива и расшифрованы.



— Эмиль, расскажите российским любителям баскетбола, как начиналась ваша карьера.

— Как баскетболист я много лет провёл в «Работничках» — это один из лучших клубов Македонии. Прошёл путь юниорских и молодёжных национальных сборных до взрослой команды. В 1999 году я был в расширенном списке национальной сборной для поездки на Евробаскет во Францию. Был в расширенном списке из 15 игроков, но в итоговые 12 не попал. У нас тогда было сильное поколение: Петар Наумовски, Врбица Стефанов — это очень хорошие игроки и команда.



Знаете, я не стал в итоге тем игроком, которым рассчитывал быть. Хотел играть в Евролиге и планировал стать по-настоящему хорошим снайпером. К сожалению, в моей карьере были травмы, и в возрасте 27 лет я решил остановиться и перестать играть в баскетбол. Тренерскую карьеру начал сразу после окончания карьеры игрока, и она до сих пор продолжается.

— На кого вы хотели быть похожи в тренерской работе?

— Ещё когда был игроком, один сезон провёл в «Арисе». И вот тогда у команды Желько Обрадовича («Панатинаикос». — Прим. «Чемпионата») были какие-то проблемы с ареной, и они тренировались в нашем зале. Я каждый раз оставался после своих тренировок и смотрел, как он тренирует. Уже тогда он был примером или идолом для меня в плане тренерской работы. Я хотел тянуться к нему.

Как-то мы организовывали тренерский семинар в Македонии, и я позвонил Желько Обрадовичу и Димитрису Итудису, чтобы позвать их в качестве гостей. Тогда появилась возможность пообщаться лично и почерпнуть знания.

Также мне посчастливилось работать с Александаром Джикичем. Это один из лучших югославских специалистов. Он работал в НБА, мы вместе были в тренерском штабе национальной сборной Македонии. Тогда я был его ассистентом.

Наверное, вот эти тренеры повлияли больше всего на мою карьеру. Но я очень много слежу за американскими специалистами и за их стилем. Потому как сейчас мы уже не можем разделить баскетбол на европейский и американский – он стал универсальным.

Семён Антонов празднует попадание Фото: Ира Сомова, Единая лига ВТБ

— Как вы оказались в «Астане»?

— Мой агент связался со мной пару лет назад. Он хотел спокойно найти мне команду в лиге ВТБ, чтобы я показал свой потенциал. Не было принципиально, в какой стране будет находиться команда. Главное – шанс играть с топовыми клубами: «Локо», УНИКС, ЦСКА, «Химки». Это главная причина, почему я подписал контракт с «Астаной». И я думаю, что не прогадал.

— Как вы относитесь к тому, что тренеров очень часто увольняют за несколько поражений? Считаете это справедливым?

— Более опытные тренеры, такие как Желько Обрадович или Дэвид Блатт, имеют одинаковое мнение по этому вопросу. Может показаться, что мы просто защищаем профессию. Но если быть честным, то сейчас на тренеров оказывается очень большое давление. Президенты, генеральные менеджеры, владельцы… нет, они не ломают системы, но не дают шанса клубу развиваться. Не именно этому тренеру, а именно своему клубу. Тренеру, на мой взгляд, надо дать шанс показать то, что он должен показать.

— В чём секрет успеха Эмиля Райковича?

— Я никогда ничего не загадываю. У меня есть минимальные цели на сезон, но я всегда стараюсь достигать лучшего. Если вы спросите, удивлён ли я нынешними результатами «Астаны»… Как я могу удивиться, если я знаю, сколько мы работали для этого?! Мы по-настоящему живём баскетболом эти восемь месяцев. Вот для примера – у моего ассистента была годовщина свадьбы. Мы собрались, включили музыку, налили немного вина, но на одном из компьютеров мы смотрели «Химки» — «Маккаби», а на другом «Валенсия» — УНИКС. И всё это происходит не потому, что нам надо и нас заставляют, а потому, что мы действительно любим то, что делаем.

Эмиль Райкович во время матча Фото: Ира Сомова, Единая лига ВТБ

Сезон-2021/2022 Райкович провёл в «Автодоре». В Саратове очень любят давить на тренеров, меняя их порой чаще, чем перчатки из любимой всеми поговорки. Но удивительное дело — Райкович ушёл сам, а его команда к середине сезона лидировала в Единой лиге ВТБ. И это без единого игрока уровня полноценной звезды по меркам европейского баскетбола. Ну не считать же Филипа Скрабба той самой звездой?

Именно прошлый сезон ещё раз доказал универсальность Райковича как тренера. Он современен, быстр в принятии решений и, кажется, сам не знает, где его предел. Хочется верить, что и в ЦСКА македонский коуч будет настолько же удачлив, как и со всеми предыдущими командами.