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Владимир Гомельский оценил шансы российских игроков попасть в НБА

Владимир Гомельский оценил шансы российских игроков попасть в НБА
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу молодых российских игроков попасть в Наицональную баскетбольную ассоциацию (НБА). По мнению Гомельского, у игроков, выступающих в клубах Единой лиги ВТБ, шансов пробиться в североамериканскую лигу сейчас нет, а некоторые россияне, которые играют в университетах США и клубах Испании, в НБА могут оказаться.

«Реальных шансов нет ни у кого из игроков команд Единой лиги ВТБ. В американских университетах и в испанских клубах играют четверо российских баскетболистов, которые, возможно, заинтересуют скаутов НБА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

У кого больше всех очков в НБА:

Ранее Гомельский высказался о полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Бостон Селтикс» и «Кливленд Кавальерс».

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