«У Майкла Джордана был ещё один ребёнок». Пол Джордж высказался об игроке НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал слова защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса. Ранее тот попросил не сравнивать его с легендой НБА Майклом Джорданом.

«Когда он видит такие сравнения, мне кажется, у него появляются примерно следующие мысли: «Вы не можете сравнивать меня с величайшим игроком всех времён. Я сделал недостаточно, чтобы участвовать в этом разговоре. Да, у Майкла Джордана был ещё один ребёнок.

Это может стать мотивацией для него. Люди видят его под микроскопом, и он должен соответствовать ожиданиям. Я думаю, это должно помочь. Он уверен в себе, и у него есть характер», — сказал Джордж в своём подкасте.

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»:

Ранее мнением о сравнении между Эдвардсом и Джорданом поделился член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли.