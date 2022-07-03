Все смеются над знаменитым интервью с Айверсоном про тренировки. Но это был крик души

Как только речь заходит о легендарном Аллене Айверсоне, на ум приходит цитата «we’re talking about practice». Более 20 лет прошло с тех пор, как он выдал свою знаменитую речь, а её до сих пор вспоминают с улыбкой. Но мало кто помнит, что смешного в том интервью по факту было мало. Рассказываем, о чём Айверсон говорил на самом деле.

Дело было по окончании сезона-2001/2002. В том розыгрыше Айверсон стал лучшим скорером лиги, в среднем набирая 31,4 очка за матч, но его «Филадельфия» финишировала лишь на шестом месте в конференции, едва преодолев отметку в 50% выигранных матчей. А в плей-офф «Сиксерс» не смогли пройти дальше первого раунда, где в серии уступили «Бостону» (2:3). Знаменитая пресс-конференция состоялась 7 мая 2002 года – спустя четыре дня после того, как «Филадельфия» проиграла пятую, решающую встречу.

Аллен Айверсон и Майкл Джордан на Матче звёзд НБА Фото: Getty Images

В тот день между Айверсоном и Лэрри Брауном, на тот момент занимавшим пост главного тренера команды, состоялась очередная стычка. Отношения между специалистом и звёздным игроком и так были непростыми, а после вылета из плей-офф оба, само собой, были на взводе. Айверсон опоздал на встречу с наставником, и в результате они устроили перепалку на парковке. Ситуация успокоилась только после того, как Браун сказал Аллену, что не собирается его обменивать и оба останутся в команде как минимум на год. Именно эту новость защитник и должен был озвучить на запланированной пресс-конференции.



Но в итоге всё пошло не по плану. После разговора с Брауном Айверсон удалился в неизвестном направлении, а на встречу с прессой вернулся под градусом. Во всяком случае, так предположили Билли Кинг, бывший на тот момент генеральным менеджером команды, экс-президент «Сиксерс» Пэт Кроук и несколько журналистов, присутствовавших во время беседы. Хотя сам баскетболист этот факт активно отрицает.



Ещё до начала пресс-конференции Кинг заметил, что с Айверсоном что-то не так, но отменять мероприятие всё же не стал.



«Я предположил, что он пошёл и где-то напился. Если бы мы знали, что он выпил или что-то ещё, мы бы никогда этого не сделали», – сказал он.

Диалог между Алленом и репортёрами ожидаемо не задался с самого начала. И когда игроку задали очередной вопрос об отношениях с Брауном, он вдруг разоткровенничался:



«Вы все удивляетесь, почему я не говорю, что я игрок франшизы… Я не чувствую, что я игрок франшизы. Посмотрите на эту пресс-конференцию. Посмотрите, о чём мы говорим. Я чувствую, что я лучший игрок здесь… Лучший игрок в мире. Лучшие не проходят через это. Дочерей лучших игроков не спрашивают в школе: «Твой папа вернётся? А что происходит с твоим папой и тренером Брауном?». Ей семь лет, и это то, с чем ей приходится иметь дело. Это больно, потому что я знаю, что я лучше этого. Я делаю всё возможное для этого города, этой команды, этой франшизы и моих товарищей по команде. Я не думаю, что кто-то в мире играет лучше меня. Но мне тяжело, я устал. Вы знаете, все в Филадельфии знают, что я хочу быть здесь. Это не секрет. Все знают, что я хочу быть в «Сиксерс» до конца своей карьеры. Но я устал, и мне тоже больно».

Аллен Айверсон и Коби Брайант в матче «Денвера» и «Лейкерс» Фото: Getty Images

Но когда журналисты начали задавать вопросы о его подходе к тренировкам, которые, по словам Брауна, звёздный игрок неоднократно пропускал, Айверсон не выдержал.



«Я должен быть игроком франшизы, а мы сидим здесь и говорим о тренировках. О тренировке. Не об игре. Мы говорим о тренировке. Не об игре, ради которой я выхожу и умираю. Не об игре, каждую из которых я провожу, будто она последняя. Мы говорим о тренировке. Это так глупо! Я знаю, что должен быть там, подавать пример. И я не отмахиваюсь от этого, как будто это ничего не значит. Я знаю, что это важно. Но мы говорим о тренировке, чувак!» – выпалил Аллен.



Во время своего спича Айверсон произнёс слово «тренировка» аж 22 раза. Он, вроде как не шутил, а всерьёз пытался привлечь внимание к абсурдности происходящего. Но прозвучало это настолько комично, что фрагмент завирусился и по сей день остаётся мемом в баскетбольном сообществе. Однако то, что Аллен скажет в дальнейшем, кажется, уже никто и не помнит.

Аллен Айверсон и его стиль в одежде навсегда войдут в историю НБА Фото: Getty Images

Буквально через пару минут после своей знаменитой тирады баскетболист затронет очень личную и болезненную тему – смерть его лучшего друга. Расан Лэнгфорд был застрелен во время их совместного похода в ночной клуб за семь месяцев до злополучной пресс-конференции. А буквально за пару дней до этого разговора начался судебный процесс по делу об его убийстве.

«Я потерял своего лучшего друга, мы проиграли в плей-офф, и я чувствую, что в моей жизни все идёт по наклонной. Многие из вас не могут поставить себя на моё место, потому что не могут этого вынести. Но просто попробуйте встать на моё место. Даже не на чёртов день, а на одну минуту. Попытайтесь справиться с тем, что происходит в моей жизни. Мой лучший друг умер, и мы проиграли. И это то, через что я должен пройти до конца лета, пока не начнётся новый сезон», – признался Аллен.



Айверсон тяжело переживал произошедшее, да и тот сезон стал для него и его команды сплошным разочарованием. Поэтому на той пресс-конференции, помимо «we’re talking about practice», было мало весёлого. Но об этой тёмной стороне интервью, увы, никто не помнит.



«Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы никогда не стал давать это интервью. Что касается того, как я повторял «тренировка, тренировка, тренировка» снова и снова, я бы не стал брать свои слова назад. Очевидно, что такие моменты хороши для СМИ. Болельщики, они это любят.



Но они понятия не имели, что мой лучший друг вот-вот был убит. Пресс-конференция была не о тренировках. Речь шла о том, что меня могут обменять из «Филадельфии». Но никто никогда не говорил об этом и не слышал, почему я расстроен или о чём была конференция», – сказал Айверсон в 2013-м.