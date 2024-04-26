Все результаты игрового дня плей-офф НБА 26 апреля
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Сегодня, 26 апреля, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 26 апреля
- «Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 121:83.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 125:114.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» — 105:112.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида. На его счету 50 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи.
Также стоит упомянуть разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. Он набрал 39 очков, совершил два подбора и отдал 13 передач.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 83
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Банкеро - 31, Саггс - 24, Вагнер - 16, Фульц - 11, Энтони - 10, Айзек - 8, Ховард - 5, Блэк - 4, Хьюстан - 3, Океке - 3, Харрис - 2, Вагнер - 2, Картер - 2, Инглс, Битадзе
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 15, Аллен - 15, Митчелл - 13, Мобли - 10, Меррилл - 9, Ньянг - 7, Гарлэнд - 5, Моррис - 5, Страс - 4, Томпсон, Джонс, Окоро
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 50, Макси - 25, Убре - 15, Пэйн - 11, Лоури - 9, Харрис - 8, Батюм - 4, Рид - 3, Мартин, Бамба, Мелтон, Даутин, Каунсил, Хилд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Харт - 20, Ануноби - 17, Хартенштайн - 14, Макбрайд - 8, Дивинченцо - 5, Богданович - 5, Ачиува - 4, Робинсон - 2, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 26, Ривз - 22, Динвидди - 8, Принс - 7, Хатимура - 5, Винсент - 4, Расселл, Вандербилт, Кристи, Хэйс, Льюис
Денвер Наггетс: Гордон - 29, Йокич - 24, Маррей - 22, Портер - 20, Браун - 5, Колдуэлл-Поуп - 5, Джексон - 5, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
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