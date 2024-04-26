Сегодня, 26 апреля, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 26 апреля

«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 121:83.

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 125:114.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» — 105:112.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида. На его счету 50 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. Он набрал 39 очков, совершил два подбора и отдал 13 передач.