«Лейкерс» проиграли «Денверу» в третьем матче серии. У Леброна Джеймса 26 очков
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Сегодня, 25 апреля, в Лос-Анджелесе состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 112:105 и повели в серии — 3-0. Следующий матч состоится 28 апреля.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 26, Ривз - 22, Динвидди - 8, Принс - 7, Хатимура - 5, Винсент - 4, Расселл, Вандербилт, Кристи, Хэйс, Льюис
Денвер Наггетс: Гордон - 29, Йокич - 24, Маррей - 22, Портер - 20, Браун - 5, Колдуэлл-Поуп - 5, Джексон - 5, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 33 очка, 15 подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, шестью подборами и девятью передачами.
Самым результативным в составе «Денвера» стал Аарон Гордон. Он набрал 29 очков, совершил 15 подборов и сделал три передачи. Центровой Никола Йокич отметился 24 очками, 15 подборами и девятью передачами.
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