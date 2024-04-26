«Лейкерс» проиграли «Денверу» в третьем матче серии. У Леброна Джеймса 26 очков

Сегодня, 25 апреля, в Лос-Анджелесе состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Гости одержали победу со счётом 112:105 и повели в серии — 3-0. Следующий матч состоится 28 апреля.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 33 очка, 15 подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, шестью подборами и девятью передачами.

Самым результативным в составе «Денвера» стал Аарон Гордон. Он набрал 29 очков, совершил 15 подборов и сделал три передачи. Центровой Никола Йокич отметился 24 очками, 15 подборами и девятью передачами.