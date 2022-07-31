«Пример для каждого чернокожего игрока». Не стало 11-кратного чемпиона НБА Билла Расселла

Билл Расселл — легенда баскетбола. Легенда спорта и американского общества. Выдающийся центровой умер 31 июля 2022 года на 89-м году жизни в окружении своей семьи. Он никогда не любил шума вокруг своего имени. И это удивительно, поскольку именно Расселла считали главной баскетбольной звездой в мире до появления Майкла Джордана. Он 11 раз побеждал в НБА, и слово «уникальный» относится практически ко всему, что делал легендарный игрок «Бостона» с номером 6 на спине.

Коби Брайант получает приз из рук Билла Расселла Фото: Elsa/Getty Images

Уильям Расселл родился в 1934 году и, по словам родителей, поначалу ничем не отличался от обычных детей. Семья Расселла переехала на западное побережье, когда Билл ещё учился в школе. С каждым годом он становился всё крупнее и крупнее, поэтому его заметили в колледже Сан-Франциско, предложив стипендию.

«Я был новатором в своём роде. Пожалуй, я первый начал блокировать броски в прыжке, хотя до этого никто так не делал. Мой тренер как-то увидел это в первый раз и остановил тренировку, сказав, что ни один уважающий себя защитник так не делает», — вспоминал Расселл.



Естественно, Билл не стал слушать советы тренера, сделав всё по-своему. И это сработало! Игра Расселла привела студенческую команду к 55 победам подряд, а в 1956 году центровой победил на Олимпийских играх в составе сборной США. Тогда Билл ещё только мечтал об НБА и не догадывался, что за ним идёт настоящая охота.



Правда, у охоты были свои правила. Некоторые команды напрочь не хотели связываться с темнокожими спортсменами. Общество в США в те годы было сильно разделено, а потому было в порядке вещей отказать группе темнокожих атлетов заселиться в отеле или пообедать в ресторане.



И с этим Расселл не собирался мириться. Для него эта битва была чуть ли не важнее той, что он вёл на паркете. Его нельзя было назвать главным борцом за свободу афроамериканцев, но он точно был знаком лично со всеми знаковыми персонажами той эпохи и верил, что когда-то людям на трибунах будет всё равно, какой цвет кожи будет у игрока его команды.



«Бостон» в итоге выбрал Билла Расселла под вторым номером. И это была огромная удача. Естественно, сейчас бы он точно ушёл первым, но тогда «Сент-Луис» не имел в своём составе ни одного чернокожего игрока и не хотел ломать традиции.



«Сент-Луис – город расистов. Даже если бы они тогда выбрали меня на драфте, я бы просто никогда не стал играть в НБА», — говорил Расселл, вспоминая свой приход в НБА.



Будет также ошибкой сказать, что в Бостоне Расселл получал только любовь и уважение от фанатов. Напротив, отношения звёздного игрока со своими болельщиками также были напряжёнными и оставались такими ещё долгие годы после окончания карьеры. Расселл не хотел никого пускать в свой мир, считая общение после матчей и автографы лицемерием, а болельщики были уверены, что это звёздная болезнь, и не собирались искать объяснения тому факту, что Расселл отказывается подписать карточку детишкам.

Леброн Джеймс получает приз из рук Билла Расселла Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Ему писали тысячи гневных писем, оскорбляли на аренах, унижали в прессе, кто-то даже залез в его дом в Бостоне, написав расистские надписи на стенах и испражнившись прямо в кровать игрока. И это всё в городе, название которого носил на груди один из лучших игроков в истории баскетбола.

Удивительно, но самым значимым титулом в своей карьере Расселл считал олимпийское золото 1956 года. Ему вообще нравилось играть в любителях, а в интервью он жалел, что после перехода в НБА уже не мог ездить на Игры в составе национальной сборной США. Также Расселл уважительно высказывался о советских баскетболистах.



«На Олимпиаде мне больше всего из соперников запомнилась сборная СССР, с которой мы встретились в финале. Особенно запомнился Круминьш — он очень большой. Настоящий великан! Плюс обратил на себя внимание молодой центровой Зубков. Убеждён: им обоим было вполне по силам заиграть в НБА», — признавался Расселл в интервью российским СМИ на одном из Евробаскетов.



Ему нравилось побеждать. И он делал это почти во всех турнирах, в которых принимал участие. Последние два титула с «Бостоном» он завоевал в качестве играющего тренера. Эти титулы, по словам самого Расселла, дались ему тяжелее всего, поскольку нужно было не только заниматься работой профессионального игрока на паркете, но и вести игру. Примечательно, что именно Расселл стал первым темнокожим тренером профессиональной команды в США.



Стержень, характер и абсолютная уверенность в себе — отличие настоящего чемпиона. Мы привыкли так говорить о Майкле Джордане. Но таким был до него Билл Расселл. Чего только стоит церемония вручения наград НБА в 2017 году. Тогда на одной сцене собрались лучшие центровые в истории: Карим Абдул-Джаббар, Дэвид Робинсон, Дикембе Мутомбо, Шакил О’Нил и Алонзо Моурнинг. Расселл тоже был там и, стоя чуть в стороне от пятёрки, окинул их взглядом, посчитал и абсолютно спокойно сказал: «Надрал бы им задницы».



«Билл Расселл был первопроходцем – как игрок, как чемпион, как первый чернокожий главный тренер в НБА и активист. Он открыл путь и стал примером для каждого чернокожего игрока, который пришёл в лигу после него, включая меня. Мир потерял легенду. Мои соболезнования его семье. Пусть покоится с миром», – заявил Майкл Джордан в своей прощальной речи.



С 2009 года приз MVP финальной серии носит имя Билла Расселла. Каждый год именно из рук легенды «Селтикс» лучший баскетболист финала получал одну из самых значимых наград лиги. Уже в нынешнем сезоне Расселла не было рядом с чемпионами. Тогда никто не придал большого значения этому факту. Никто даже не мог поверить, что Билла в какой-то момент может не стать. Так бывает всегда, к сожалению. И легенда №6 это ещё раз подтвердил.



Билла Расселла больше не будет с нами… Но он так много сделал для баскетбола и для людей, что забыть его мир просто не имеет права.