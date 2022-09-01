Популярная загадка в баскетболе с броском в своё кольцо. Нашли ответ и разобрали ситуацию

Любите ли вы баскетбольные загадки? Вот вам одна из наиболее часто встречающихся. Раз в пару лет в Сети появляется вирусное видео с чемпионата мира 2014 года среди девушек не старше 17 лет, где Мексика играет со Словакией. Концовка третьей четверти, большая разница в счёте, но потом случается вот этот момент.

«Чемпионат» обратился к арбитру ФИБА Алексею Давыдову, обслуживающему матчи Единой лиги ВТБ, чтобы разобраться в этом моменте и расставить все точки над «i» в этом непростом вопросе.

— Алексей, ситуация, представленная на видео, уникальна для баскетбола?

— Не думаю, что эту ситуацию можно назвать уникальной в том плане, что курьёзы во время баскетбольных матчей происходят регулярно. Ведь любая игра проходит не по заранее написанному сценарию. Судьи часто говорят: «Ожидай неожиданного!»

— Это юниорский чемпионат мира. Девчонки ещё без большого опыта. Во взрослом баскетболе такое бывает?

— Такие курьёзные ситуации могут произойти по двум причинам: во-первых, недостаточное знание правил или небольшой опыт участников. Поэтому, такие моменты случаются в играх любительских или детских команд, где профессиональный уровень как участников, так и судей не самый высокий.

Алексей Давыдов Фото: ПБК ЦСКА

В играх профессиональных команд такое происходит крайне редко. С трудом представляю себе, что такое произойдёт в игре «Зенит» — УНИКС, например. Но могу предположить, что, когда игроки проводят часть игры на пульсе, близком к максимальному, когда и у судей частота сердечных сокращений приближается к 180… Всякое может произойти!



— Почему эта ситуация произошла? Ошибка арбитров?

— Ну, говорят, что «выигрывают игроки, проигрывают тренеры, а вот виноваты во всём всегда судьи». На судейских семинарах арбитров учат как можно чаще использовать голос. И если бы в этой ситуации судья с лицевой линии подсказал игроку под номером 4 в синей форме, что она вот-вот выполнит бросок по своему кольцу, возможно, получилось бы избежать этой ситуации.

Алексей Давыдов Фото: ПБК ЦСКА

— Давайте разбираться. Стоит ли отменять эти очки и откатывать время назад?

— Чтобы разобраться в этой ситуации, давайте обратимся к тексту «Официальных правил баскетбола». Согласно статье 16.2, если игрок умышленно забрасывает мяч в корзину своей команды, это является нарушением, и попадание не засчитывается. Это правило появилось, чтобы игроки не могли специально набирать очки для команды соперников.



Например, команда выигрывает два очка за несколько секунд до конца четвертой четверти. А для выхода в следующий этап турнира ей необходимо выиграть с разницей в шесть или более очков. Тогда игрок этой команды забивает мяч в свою корзину, счёт становится ничейным, и назначается овертайм. Так у этой схитрившей команды появляются дополнительные пять минут, чтобы обеспечить себе нужную разницу.



Но в нашей ситуации, считаю, игрок под номером 4 в синей форме не забивала в своё кольцо преднамеренно. Она просто перепутала, где своё кольцо, а где – соперников. Соответственно, мы применяем другой пункт статьи 16.2: «Если игрок случайно забивает мяч в корзину своей команды, засчитываются два очка, и они должны быть внесены в протокол как набранные капитаном команды соперников на игровой площадке».

Переходя с казённого языка правил на наш пример: после броска игрока под номером 4 в синей форме счёт должен был стать Мексика 21, Словакия 37. Два очка должны были быть отмечены в протоколе и записаны статистике как набранные капитаном мексиканской сборной на игровой площадке.



После этого команда синих должна была вбросить мяч из-за лицевой и начать атаковать в правильном направлении. Тут игрок белых взял мяч и начал атаку в сторону своей корзины. Обе команды продолжили играть в неправильных направлениях. Первым почувствовал, что произошло что-то странное, тренер Словакии, когда уже закончилось время третьей четверти. Что делать дальше? Мудрые люди говорят: «В любой непонятной ситуации ложись спать». У судей в последнее время появилась своя «мудрость»: «В любой непонятной ситуации иди к видеоповтору».



В этой ситуации, когда истекло время четверти, я бы, переговорив с моими партнёрами и комиссаром матча, сделал так: засчитал мяч забитый словачкой в свою корзину (счёт становится 21:37). После этого восстановил бы игровое время на момент, когда команда белых выбегает с мячом за лицевую – поставил бы 0:04.5. Два очка должны были быть засчитаны мексиканкам. Мяч для вбрасывания из-за лицевой отдаётся синей команде. Они должны атаковать вправо, если смотреть от секретарского стола.