«Никто на нас не рассчитывал». Испанцы — в финале Евробаскета-2022!

На Евробаскете-2022 определился второй финалист. За выход в решающий матч турнира боролись сборные Германии и Испании. И хотя после уверенной победы в четвертьфинальной стадии немцы казались непобедимыми, «Фурия Роха» доказала, что их зря списывали со счетов до старта европейского первенства.

В четвертьфинале турнира немецкие баскетболисты сенсационно обыграли сборную Греции. Подопечные Гордона Херберта начали матч очень уверенно и повели «+10» уже в первой четверти, но к большому перерыву греки всё-таки сравняли счёт. Правда, исход матча был решён уже в третьем отрезке, когда Германия выдала феноменальный рывок 20:1. А в заключительной десятиминутке греки ещё и остались без Янниса Адетокунбо, который заработал второй неспортивный фол. Франц Вагнер вколачивал один трёхочковый за другим, а Деннис Шрёдер набрал 26 очков и восемь подборов. В итоге матч завершился со счётом 107:96.

Испанцы же на стадии 1/8 неожиданно обыграли сборную Литвы (102:94 в овертайме), а в матче четвертьфинала одолели Финляндию Лаури Маркканена (100:90). В ходе встречи команда Серджо Скариоло уступала «+15», но во второй половине отыгралась и на классе дожала финнов в концовке.

Для сборной Германии сегодняшняя встреча, как и все остальные в этом плей-офф, стала домашней. Решающая стадия чемпионата Европы проходит в Берлине, на «Мерседес-Бенц Арене». И это, конечно, сыграло хозяевам турнира на руку, что отметил и главный тренер испанской команды Серджо Скариоло:

«Германия – лучшая команда Евробаскета на данный момент. Они играют дома, что является ещё одним важным фактором. Там будет враждебная обстановка, которая окажет большое давление на игроков и судей. Это новый вызов, и он не будет лёгким. Мы должны подготовиться и выложиться по полной. Мы знаем, что, если мы выйдем на площадку и выложимся на 80%, этого будет недостаточно».

В стартовой пятёрке сборной Германии на сегодняшнюю встречу вышли Андреас Обст, Деннис Шрёдер, Даниэль Тайс, бывший игрок московского ЦСКА Йоханнес Фойгтман и звезда из «Орландо Мэджик» Франц Вагнер. С первых минут им противостояли натурализованный испанец и экс-игрок УНИКСа Лоренцо Браун, Джейми Фернандес, Вилли Эрнангомес, Хаби Лопес-Аростеги и Хайме Прадилья.

Первые очки в матче набрал Деннис Шрёдер, оформивший лэй-ап через 15 секунд после выигранного Даниэлем Тайсом вбрасывания. Стартовая десятиминутка получилась достаточно ровной. И хотя Шрёдер был активен как в нападении, так и в обороне, испанцам удалось удерживать небольшое преимущество благодаря усилиям Вилли Эрнангомеса и Лоренцо Брауна. За 11 секунд до конца отрезка Дарио Брисуэла довёл разницу в счёте до «+6», забросив из-за дуги, но Маодо Ло тут же ответил, забросив эффектный трёхочковый баззер – 27:24.

Евробаскет-2022. Германия — Испания (91:96) Фото: fiba.basketball

В начале второй четверти испанцы быстро вырвались вперёд, удерживая преимущество в «+9», но к середине отрезка сбавили ход. Хуанчо Эрнангомес оформил данк после качественной передачи от Усмана Гарубы, после чего команда пропустила рывок 0:14. Соперники оформили три трёхочковых за три минуты и снова повели в счёте. Испанцы же несколько раз теряли мяч, много фолили – Лоренцо Браун даже схлопотал неспортивный. В итоге вторая десятиминутка завершилась со счётом 27:19 в пользу Германии, и на большой перерыв команды уходили со счётом 51:46. Деннис Шрёдер набрал 19 очков и пять результативных передач, а на трибунах даже проскандировали «M-V-P» в его адрес.

На старте третьей четверти немцы быстро набрали четыре очка, доведя преимущество до «+9», но сборная Испании тут же наказала соперника. К разыгравшемуся Лоренцо Брауну подключились Вилли Эрнангомес и Альберто Диас – вместе они набрали 10 безответных очков и вновь вывели свою команду вперёд. Но долго доминирование подопечных Скариоло не продлилось, и Германия ответила рывком на рывок. Хозяева площадки быстро набрали 11 очков, вернув себе всё растерянное преимущество и даже чуть-чуть больше, а их интенсивная оборона оставила испанцев буквально ни с чем. В заключительные 60 секунд команде удалось подсократить отставание, но немцы всё так же оставались впереди – 71:65.

Евробаскет-2022. Германия — Испания (91:96) Фото: fiba.basketball

Четвёртая четверть должна была стать противостоянием Шрёдера с Брауном. Однако в первой половине отрезка нападение немецкой сборной просто развалилось – подопечные Херберта не могли ни пройти в «краску», ни атаковать из-за дуги. И хотя Германия выиграла подбор, замотивированные испанцы были попросту лучше на обоих концах площадки, да ещё и реализовали 10 бросков со штрафной линии из 10 возможных. Внезапно превратившийся в плеймейкера Усман Гаруба продолжил раздавать сумасшедшие передачи, а Лоренцо Браун продолжил атаковать кольцо соперника. И хотя разница в счёте оставалась некритичной, на камбэк сборной Германии просто не хватило времени. Итог – победа Испании со счётом 96:91. Чемпионы мира 2019 года выходят в финал Евробаскета-2022!

Самым результативным игроком матча стал Деннис Шрёдер. У него 30 очков, один подбор и восемь передач. 15 очков и пять ребаундов сделал Андреас Обст. Лучшим в составе испанской сборной стал Лоренцо Браун – на его счету 29 очков, два подбора и шесть ассистов. Ещё 16 очков и четыре подбора добавил Вилли Эрнангомес.

«Мы никогда не сдавались. Мы не эгоисты. Мы доверяем нашим товарищам по команде и тренерскому штабу. Мы доверяем нашему планированию игры. Наша команда отлично работает. Все усердно работают на благо команды. Все мы чувствуем себя очень важными, и это наш ключ к успеху. Никто на нас не рассчитывал. Никто не верил в нас перед турниром. Но в раздевалке мы видим друг в друге чемпионов», – прокомментировал победу Эрнангомес.

Евробаскет-2022. Германия — Испания (91:96) Фото: fiba.basketball

В финале сборная Испании «Фурия Роха» сыграет с Францией, в первом полуфинальном матче разгромившей Польшу с разницей в «+41». Сборная Германии же поборется за бронзовые медали чемпионата Европы. Оба матча состоятся 18 сентября.