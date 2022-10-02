Дошутился. Владельца «Санз» вынудили продать клуб из-за расизма, сексизма и не только

«Финикс Санз» в скором времени ждут большие перемены. Роберт Сарвер, который на протяжении долгих лет являлся владельцем команды, будет вынужден её продать. Вот только не по собственному желанию, а потому, что НБА отстранила его от любой руководительской деятельности. В лиге провели целое расследование, которое выявило серьёзные нарушения рабочей этики со стороны управленца.

60-летний Роберт Сарвер – американский бизнесмен, который пока что остаётся владельцем «Финикс Санз», клуба ЖНБА «Финикс Меркьюри», а также футбольной «Майорки». Состояние он сколотил на банковском деле и продаже недвижимости, а в 2004-м приобрёл «Санз» за рекордные на тот момент $ 401 млн.

Роберт Сарвер Фото: Christian Petersen/Getty Images

Однако спустя 17 лет, которые Сарвер провёл в кресле руководителя, НБА занялась расследованием его деятельности. Случилось это после того, как в ноябре 2021-го в ESPN опубликовали скандальный материал, в котором бывшие сотрудники обвиняли босса в расизме, женоненавистничестве и не только. И вот в сентябре 2022-го бизнесмена наконец-то отстранили от дел. И хотя он всеми силами «сотрудничал со следствием», избежать максимально возможного наказания не получилось. Владелец был оштрафован на $ 10 млн и отлучён от управления «Санз» и «Меркьюри» на один год.

В отчёте НБА сообщается, что Сарвер по крайней мере пять раз за время своей работы в организации повторял оскорбительное слово на букву «Н», повторяя высказывания других людей. Помимо этого, он допускал случаи несправедливого поведения по отношению к женщинам, работавшим в клубе, делал много замечаний с сексуальным подтекстом, а также неуместных комментариев по поводу внешности сотрудниц. По отношению к сотрудникам-мужчинам он несколько раз применял «неуместные физические действия». Сарвер также всячески унижал и грубил своим работникам, в том числе повышал голос и использовал нецензурную лексику в их отношении.

Крис Пол Фото: Christian Petersen/Getty Images

В НБА опросили более 320 человек и изучили аж 80 000 материалов по делу. Но подробностей в своём отчёте лига всё-таки не предоставила. Зато детально изучить произошедшее можно, обратившись к тому самому материалу ESPN, из-за которого всё и началось.



Начнём по порядку ­– с расизма. Эрл Уотсон, возглавлявший «Финикс» с 2016 по 2017 год, вспомнил эпизод, произошедший после матча с «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда Сарвер был открыто недоволен тем, что форвард соперника Дрэймонд Грин постоянно употреблял на площадке слово на букву «Н», в то время как игроку «Санз» за это выписали технический. В итоге владелец команды несколько раз произнёс запрещённое слово в присутствии афроамериканца Уотсона, якобы цитируя Грина.



При этом, как когда-то заявил Сарвер, самого Уотсона в команду назначили именно по расовому признаку. Якобы молодой темнокожий тренер должен поладить с темнокожими игроками, так как «разговаривает на их языке». И это не единственный за 17 лет случай, когда наставника в «Санз» выбирали по цвету кожи. Так в команде оказался и Линдси Хантер, которого в 2013 году предпочли Дэну Марли. Причина – «этим ниггерам нужен ниггер». Прямая цитата Сарвера. Несложно догадаться, как такое поведение руководителя было воспринято в США.



Теперь поговорим о непристойных комментариях. По словам бывших сотрудников, за годы, которые Сарвер провёл в клубе, таковых было предостаточно. И многие вещи, даже в шутку сказанные владельцем, заставляли их чувствовать себя неловко. Причём на себе это испытали не только работники «Санз», но и игроки. Например, Тейлор Гриффин – старший брат Блэйка Гриффина.



Так, в сезоне-2009/2010 Сарвер вошёл в тренировочный зал команды и увидел, как Гриффин проводит силовую тренировку. Он обратил внимание на то, что у здоровенного Тейлора, который когда-то ещё и занимался тяжёлой атлетикой, совсем нет волос на теле. Тогда управленец прямо спросил игрока, бреет ли он ноги. Получив утвердительный ответ, он поинтересовался, не бреет ли тот ещё и между ног. При том неловком разговоре присутствовали два свидетеля. Один из сотрудников также рассказал, что Гриффин был не единственным, кому Сарвер впоследствии задавал этот вопрос.



«В то время я воспринял это как шутку. Если посмотреть на это в контексте сегодняшнего дня, то для руководителя компании или владельца команды говорить такое – неуместно», – сказал Тейлор.

Девин Букер Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Но непристойные шуточки – ещё не всё. Утверждается, что Сарвер неоднократно делился с коллегами подробностями его интимных отношений и даже показывал им откровенные фотографии его супруги в бикини «Финикса». Некоторые сотрудники заявляли, что он не только публично говорил о своей приватной жизни, но и частенько расспрашивал об этом всех вокруг, включая игроков «Санз».

Причём подобные комментарии управленец отпускал не только в личной беседе, но и в серьёзной рабочей обстановке. Например, когда летом 2015 года «Санз» боролись за Ламаркуса Олдриджа с «Сан-Антонио». В команде знали, что у игрока есть маленькие дети от бывшей спутницы в Техасе, из-за чего переход в «Спёрс» казался ему более привлекательным. Тогда Сарвер сказал двум сотрудникам отдела баскетбольных операций, что «Финиксу» необходимо, чтобы местные стриптизёрши почаще рожали детей от игроков НБА, дабы те переезжали к ним поближе и у команды было преимущество на рынке свободных агентов. Вот так.



Ещё одна острая тема – сексизм, который в «Финиксе» также не ограничивался унизительными комментариями со стороны руководства. Многие девушки заявляли, что в глазах Сарвера они и рядом не стояли с их коллегами-мужчинами. Так, перед сезоном-2008/2009 он собирался уволить беременную сотрудницу, которая помогала координировать Матч всех звёзд в 2009-м. Объяснил он это тем, что к моменту проведения мероприятия она якобы должна родить, кормить грудью и оставаться дома с новорождённым.



В «Финиксе» девушка всё-таки осталась, так как её увольнение нарушило бы трудовое законодательство США. Но спустя два года, в марте 2011-го, той же сотруднице ещё раз досталось от Сарвера. Причина – видеоролик, посвящённый тогдашнему президенту клуба Рику Уэлтсу. Туда вставили больше кадров с бывшим владельцем «Санз» Джерри Коланджело (который и пригласил Уэлтса в команду), чем с самим Сарвером. Из-за этого он довёл девушку до слёз, после чего сказал: «Почему все женщины здесь так много плачут?».



В общем, владелец «Финикса» наговорил и наделал столько всего, что теперь ему придётся отойти от дел. И хотя он упорно отрицал все обвинения, под всеобщим давлением Сарверу пришлось уступить и продать команду. Он уже начал искать покупателя, который будет готов приобрести команду аж за $ 3 млрд. По слухам, на «Санз» будет большой спрос, и клуб интересен бывшему генеральному директору Disney Бобу Айгеру, основателю Amazon Джеффу Безосу, соучредителю Oracle Лэрри Эллисону, а также совладелице «Уизардс» и вдове Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс.



Как уход Сарвера повлияет на «Финикс»? Предсказать тяжело. Пока в команде остаются главный тренер Монти Уильямс и звёздный дуэт Девина Букера и Криса Пола, всё должно быть в порядке. С ними в последние два года «Санз» оставались в топе НБА. В сезоне-2020/2021 команда добралась до финала лиги, а в прошлом году выиграла Западную конференцию, пускай и вылетела во втором раунде плей-офф. Однако с приходом нового владельца ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Тот же Джефф Безос – один из самых богатых людей в мире. Но и в принадлежащих ему компаниях в прошлом возникали скандалы, связанные с сексизмом и ненадлежащей рабочей этикой. И то, что он куда богаче Сарвера, ещё не даёт никаких гарантий. Будем надеяться, в «Финиксе» не поменяют «шило на мыло», а закулисные разборки никак не отразятся на настроении внутри команды, претендующей последние сезоны на самые высокие места.