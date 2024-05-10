«Это максимально низкоуровневый баскетбол». Хэйс-Дэвис — о стиле игры «Монако»

Тяжёлый форвард стамбульского «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис прокомментировал план игры клуба «Монако», который они использовали в матче 8 мая. Встреча завершилась победой представителей Турции со счётом 80:79.

«Это хорошая команда, однако большая часть их плана на игру заключалась в том, чтобы играть грязно и дёшево. Это максимально низкоуровневый баскетбол», — приводит слова Найджела портал Basket News.

Найджелу Хэйс-Дэвису 29 лет. В НБА он успел выступить за «Лейкерс», «Сакраменто Кингз», а также «Рэпторс». За «Фенербахче» Найджел выступает с 2022 года. В текущем сезоне Евролиги он провёл 17 игр, а также был признан MVP 32-го тура. В среднем за матч Найджел набирает 11,6 очка, делает 3,8 подбора, 1,6 передачи, а также 1,1 перехвата.