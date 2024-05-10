Иван Харченков подписал трёхлетний контракт с «Баварией»

Баскетбольный клуб «Бавария» объявил о подписании трёхлетнего контракта с игроком юношеской сборной (U18) Германии Иваном Харченковым.

17-летний лёгкий форвард дебютировал в чемпионате Германии в ноябре 2022 года в 16 лет, став самым молодым игроком истории лиги ББЛ. Набрав в дебютном матче пять очков он также стал самым молодым скорером лиги. В этом сезоне Иван провёл восемь матчей в ББЛ (набирая в среднем 4,3 очка за игру) и четыре — в Евролиге.

Харченков был ключевым игроком второй команды «Баварии», набирая в среднем 22,5 очка за игру. На чемпионате Европы U18 в 2023 году юниор «Баварии» попал с символическую сборную турнира.

«Я счастлив и горжусь тем, что подписал свой первый профессиональный контракт с «Баварией», — приводит слова Харченкова пресс-служба «Баварии».

Отец Харченкова — Александр играл за ЦСКА, московское «Динамо», а также за петербургский «Зенит». Он входил в состав сборной Советского Союза, выигравшей чемпионат мира в 1974 году, одолев в финале сборную США. Позже он стал тренером, в том числе и в Германии. Его мать Елена также выступала в высшей лиге и выигрывала чемпионаты страны. В 90-х семья переехала в Германию, где и вырос Иван.

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