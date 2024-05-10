Аренас раскритиковал решение признать Йокича MVP сезона-2023/2024

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас раскритиковал решение признать популярного игрока «Денвер Наггетс» Николу Йокича MVP сезона-2023/24 НБА.

«Неужели мы собираемся игнорировать тот факт, что Никола — не тот парень, когда дело доходит до принятия важных решений? Джамал Маррей — тот игрок, на которого Йокич рассчитывает в решающих матчах. Маррей становится основным игроком, когда на кону победа. Так что вы вручаете награду MVP парню, который в ключевые моменты должен передать ответственность другому», — приводит слова Аренаса портал Eurohoops

9 мая стало известно, что 29-летний баскетболист удостоился третьей награды MVP в своей карьере. Он является шестикратным участником Матча всех звёзд, а также действующим чемпионом НБА. В прошлом финале Никола помог «Наггетс» обыграть «Майами Хит», за что был награждён MVP финала.