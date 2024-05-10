Ричард Джефферсон: «Тимбервулвз» верят, что Энтони Эдвардс это настоящий Майкл Джордан

Чемпион Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон высказался в адрес защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

«Они искренне верят, что в их команде есть молодая суперзвезда, настоящий Майкл Джордан. Они видят в нём спасителя, героя, который приведёт их к победе, и верят в его способности, знают, что он лучший игрок в команде.

«Тимбервулвз» понимают, что Йокич может быть MVP игры и знают, что Йокич — это тот ещё чувак. Но у них Энтони Эдвардс, которого они считают силой, с которой нужно считаться. Вместе они могут добиться многого, а играют так, словно верят в себя и свои способности, и всегда выкладываются на площадке по полной", — приводит слова Джефферсона портал The Sports Rush.