Тренерам дали право на проверку. Всё, что нужно знать об изменениях правил в баскетболе

— Алексей, начать беседу хочется с более глобальных вещей. Судейство, как и игра, меняются каждый год. В какую сторону сейчас идёт судейство в Европе? Можно ли говорить про НБА как ориентир для судейства ФИБА?

— Первый Генеральный секретарь ФИБА доктор Ренато Уильям Джонс объяснял частое (по сравнению с другими видами спорта) изменение правил тем, что в баскетбол играют умные люди, способные быстро понять и принять изменения. Все 90 лет, которые прошли с момента создания ФИБА, игра постоянно менялась. И вместе с ней менялись правила.

Я думаю, что изменения в правилах в первую очередь отражают те процессы, которые происходят в самой игре. Разумеется, НБА сильно влияет на мировой баскетбол. Ведь у игр этой Ассоциации наибольшее количество зрителей по всему миру. Но изменения в правилах игры идут и от тренерского сообщества, и от судейского департамента ФИБА, и от медицинской комиссии.

Алексей Давыдов Фото: Максим Абрамов (БК «Самара»)

Например, изменение этого года, связанное с «фолом при вбрасывании» инициировали тренеры. Теперь если защитник совершает фол в последние две минуты четвёртой четверти или овертайма против игрока на площадке в тот момент, когда в обозначенный выше временной период мяч всё ещё в руках у игрока, выполняющего вбрасывание за пределами площадки, судьи должны зафиксировать не неспортивный фол, как было раньше, «а фол при вбрасывании». Наказание за него – один штрафной бросок, а дальше мяч передаётся той же команде для вбрасывания с места, где это вбрасывание должно было произойти до фола.

Другое (менее заметное изменение) инициировала медицинская комиссии ФИБА: теперь в правилах прописано, что перед игрой команды разминаются на стороне площадки, где находится их скамейка. Мы пережили пандемию коронавируса. И целью такого простого изменения было минимизировать ненужное хождение (и возможные контакты) с одной половины площадки к другой и обратно.

Ну и пример изменения, которое было предложено судейским сообществом. Если при начальном спорном броске мяч сразу уходит в аут, то стрелка поочередного владения должна быть установлена так, чтобы защищающаяся команда получила контроль над мячом при следующей ситуации спорного мяча, в тот момент, когда мяч будет передан игроку соперников для выполнения вбрасывания после аута. Раньше мы «устанавливали» стрелку только в момент, когда одна из команд получала первый контроль над живым мячом на площадке. Это приводило к разного рода неразберихе, когда при первой же передаче происходил фол или потеря.



— Евробаскет на групповой стадии удивил многих большим количеством разговоров именно о судействе. Вы наверняка наблюдали внимательно за турниром. Что это было?

— В двух словах на этот вопрос ответить невозможно. Тут надо анализировать множество факторов. В защиту своих коллег скажу, что успех никогда не бывает случайным. А вот провал, к сожалению, может быть совершенно непредсказуемым. Уверен, что судьи, которые работали на Евробаскете, знают, что наказанием за технический должен быть один штрафной бросок. Уверен, что они знают, что игра должна длиться не 39 минут 38 секунд, а 40 минут…

Но, к сожалению, порой в играх происходят вот такие нелепые ошибки. Это не делает судей, допустивших такую досадную оплошность, плохими арбитрами. Например, Войцех Лишка, который был в бригаде игры Литва — Германия, где литовцам забыли дать пробить штрафной за технический фол соперников, спустя три недели прекрасно отработал на женском Кубке мира в Австралии и был назначен на финальный матч Китай — США.

Понимаю, что фраза о том что «судьи тоже люди и имеют право на ошибку» — слабое утешение для команд и их болельщиков, которые из-за судейской ошибки проигрывают игры или теряют возможность продолжить борьбу за трофей. Но, к сожалению, судейские ошибки были, есть и будут. И судьи из-за них переживают ничуть не меньше, чем команды.

— Во время матчей Евробаскета приятно удивила возможность слышать разговоры арбитров. Как вам эта идея? Потому что для зрителей это было невероятно круто.

— Ну эта идея не новая. ФИБА уже давно применила эту технологию на играх баскетбольной Лиги чемпионов, потом на Кубке мира 2019 года в Китае. Уверен, что здесь сплошные плюсы. Во-первых, процедура просмотра видеоповтора (IRS), на которую постоянно жалуются болельщики, говоря, что она убивает зрелищность игры, динамику матча, становится для телезрителей гораздо интереснее и зрелищнее. Во-вторых, становится понятно не только, что именно смотрят судьи, но и на основании чего принимается то или иное решение. Так что я всецело за эту технологию. Хотя, должен сказать, что она требует от судей дополнительной собранности. В первый сезон в Лиге чемпионов были курьёзные моменты. Помню, как в одной игре два судьи из одной страны при обсуждении возможного неспортивного фола вдруг перешли с английского на свой родной язык.

В России, кстати, ту же самую технологию применила в прошлом сезоне Российская федерация баскетбола на тандемах чемпионата России по баскетболу 3х3. Зрители получили возможность видеть, что смотрят судьи, и слышать их рассуждения. Знаю, что эта «фишка» трансляции понравилась всем участникам и зрителям чемпионата.

— Журналисты много говорят об уровне игроков в России. Это понятно. А как насчёт уровня судейства? У нас свои звёзды?

— Не думаю, что слово «звезда» стоит применять к судьям. Не надо забывать, что в спорте главные участники – это спортсмены. Не менее важны и тренеры. Задача судей – контролировать соблюдение правил и помочь командам определить сильнейшего. Поэтому я не стал бы судей сравнивать с игроками и тренерами Единой лиги ВТБ, среди которых есть настоящие звёзды. В лиге есть семь-восемь арбитров, которые готовы судить матчи любого уровня нашего чемпионата.

Семён Овинов Фото: БК УНИКС

— Институт судейства Единой лиги ВТБ. Расскажите о нём. Что это и какова его основная цель?

— За прошедшие годы лига сделала многое для повышения уровня судейства. Уверен, что для наших судей было бесценным опытом регулярно проводить игры с ведущими европейскими арбитрами. По приглашению Единой лиги ВТБ на предсезонных судейских семинарах ежегодно выступали руководитель судейского департамента ФИБА-Европа Даворин Накич и директор судей Евролиги Ричард Стокс. Также лекции на судейских семинарах Единой лиги читали Луиджи Ламоника, Сретен Радович, Олег Латышев – судьи, чьи имена известны всем любителям баскетбола. С нами разбирали игры глава судейского департамента Единой лиги ВТБ Николаос Пицилкас и другие инструкторы из Европы.

Конечно, всё это положительно сказалось на прогрессе российских судей. Но сезон-2022/2023 бросает лиге новый вызов. В этом сезоне на матчах не будут работать судьи из стран, клубы которых не участвуют в чемпионате. Поэтому резко сократилось и число арбитров, которых лига могла назначать на свои игры. Именно поэтому в этом сезоне сразу 8–10 «новичков» из России получат возможность работать на играх основных команд Единой лиги ВТБ.

Кроме того, на данный момент, надо признать, в пуле лиги очень немного судей, у которых есть опыт проведения матчей топ-уровня между сильнейшими командами. Именно поэтому с начала сезона появился институт судейства. Идея его создания появилась давно, но очевидно, что в нынешней ситуации откладывать старт этой инициативы уже нельзя.

Цель этой программы – помочь «новичкам» этого сезона как можно быстрее адаптироваться к требованиям лиги, почувствовать себя в своей тарелке на играх ведущих клубов. Для них разработана программа «высшей школы». Также лига определила группу молодых перспективных арбитров. При должной работе кто-то из них попадёт в список судей Единой лиги ВТБ в следующем сезоне. Или через год. Или через два. Это «средняя школа». Ещё в планах запустить «начальную школу» для судей, которые только начинают свой путь в профессии. Программы «средней» и «начальной» школ рассчитаны на то, чтобы дать судьям необходимые знания, а также, чтобы у лиги была возможность наблюдать за прогрессом арбитров на более ранних этапах их становления.

Игровой момент в матче ЦСКА — «Минск» Фото: ПБК ЦСКА

— Нововведения в правилах. Теперь у тренеров есть возможность брать челленджи. Как ими пользоваться? Не будет ли это затягивать время матча? И почему они «сгорают» в любом случае?

— «Челлендж главного тренера» — это, пожалуй, наиболее интригующее изменение в правилах 2022 года. Теперь главные тренеры получили возможность один раз за игру оспорить решение судьи при помощи системы видеоповтора. Но и тут есть свои нюансы. Во-первых, далеко не любое решение судьи может быть «оспорено». Например, если судья не зафиксировал фол, а тренер считает, что фол был, такая ситуация не может стать предметом челленджа. В правилах баскетбола есть приложение F. В нём описаны 12 ситуаций, решение по которым может быть принято или изменено после просмотра.

Причём, если у судей по ряду из них есть определённые временные ограничения (например, судья может сам воспользоваться IRS, чтобы определить, от кого ушёл мяч в аут только в последние две минуты четвёртой четверти и овертайма), у тренера никаких временных ограничений нет, и он может запросить челлендж на любую из этих 12 ситуаций хоть в первой атаке. Наиболее часто встречающиеся и знакомые болельщикам ситуации, на которые можно запросить челлендж, это повышение/понижение уровня фола с персонального до неспортивного или даже дисквалифицирующего, возможный акт агрессии, попытка броска, если мяч забит (два или три очка), кто из игроков должен пробивать штрафные броски, кто из игроков последним коснулся мяча на площадке перед тем, как тот вышел в аут.

Бывают и более редкие ситуации. Например, в матче-открытии этого сезона «Зенит» — УНИКС за 6:44 до конца четвёртой четверти матча при счёте 67:73 в пользу УНИКСа мы зафиксировали нарушение помехи мячу, посчитав после трёхочкового броска Томаса Уимбуша, что кто-то из игроков УНИКСа дёрнул рукой за сетку кольца в тот момент, когда мяч касался кольца. В этот же момент на подборе Георгий Жбанов толкнул Ричарда Соломона и был наказан фолом. В итоге: судьи решили засчитать три очка «Зениту» за бросок Уимбуша и отдать мяч для вбрасывания питерской команде за фол на подборе Жбанова. Тренер казанцев Велимир Перасович запросил челлендж на засчитывание трёх очков. Такую ситуацию судьи могли бы сами пересмотреть только в последние две минуты четвёртой четверти, но главный тренер имеет право подать запрос на пересмотр ситуации, если зафиксировано нарушение помехи мячу, в любой момент матча. На видеоповторе мы увидели, что за сетку действительно дёрнул игрок. Но это был не игрок УНИКСа, а центровой «Зенита» Соломон. Тренер выиграл челлендж! Трёхочковое попадание было отменено. Однако фол Георгия Жбанова на подборе остался в силе. Счёт не изменился (67:73), и мяч был отдан «Зениту» для вбрасывания из-за лицевой.

Бригада арбитров на матче в Самаре Фото: Максим Абрамов (БК «Самара»)

— Какие ещё правила были изменены?

— Про наиболее значимые изменения я уже рассказал. Это челлендж главного тренера и правила фола при вбрасывании в последние две минуты четвёртой четверти или овертайма. Кроме того, изменилось правило неспортивного фола, совершённого сбоку или сзади, когда между игроком и кольцом нет других соперников. Изменение связано с тем, что раньше мы говорили о ситуации в быстром отрыве и о фоле защитника. То есть команда должна была установить контроль над мячом, и фол должен был совершать защитник, чтобы такой фол трактовался как неспортивный.

Теперь возможна ситуация, когда защитник выбивает мяч, например, на ведении у соперника, устремляется к этому мячу, который отбит в сторону кольца соперника, а игрок, который вёл мяч и формально до сих пор считается нападающим (контроль продолжается, счётчик 24 секунд не сбрасывается) совершает неправильный контакт сбоку или сзади. Несмотря на то что игрок, выбивший мяч, всё ещё считается защитником, такой фол будет трактоваться как неспортивный.

— Ну и напоследок. Как вам новшество из испанской лиги, когда мяч в определённые моменты будет вводиться в игру без судьи. Это действительно повысит скорость матча?

— Ну, говорят, что всё новое – это хорошо забытое старое. В 70–80-х такое правило уже было. При введении мяча из тыловой зоны игроки могли это сделать без участия судьи.