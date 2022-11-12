«Не нужно прыгать». Школьница-гигант с ростом 226 см набирает по 60 очков и покоряет мир

В прошлом году «Чемпионат» рассказывал об уникальной баскетболистке из Китая – Чжан Цзыюй. Благодаря своему росту в целых 226 см она стала настоящей звездой интернета: девушку сравнивают с легендарным Яо Мином и пророчат ей будущее в ЖНБА. Но пока об отъезде за рубеж говорить ещё рано, Чжан продолжает выступать в родном чемпионате, где уже добилась новых успехов.

15-летняя Цзыюй прославилась на весь мир летом 2021-го, когда нарезка её действий в финале чемпионата страны собрала несколько миллионов просмотров в социальных сетях. Юная спортсменка заметно выделялась на фоне сверстниц, которые были ей даже не по плечо. Тогда она набрала 42 очка и 25 подборов и принесла своей команде чемпионский титул.

В августе 2022-го Чжан повторила прошлогодний успех и принесла своей команде, «Шаньдун», победу в женском чемпионате страны U15. В финальном матче коллектив одержал победу над соперницами из «Чанчжоу» со счётом 79:77. При этом Цзыюй в одиночку набрала аж 62 очка (78% от всех набранных командой), также сделав 13 подборов. А за несколько дней до финала она выдала матч с 68 очками и 24 подборами в рамках того же турнира.

В среднем в ходе сезона девушка набирала 34,9 очка, 7,4 подбора и 1,4 блок-шота за игру, за что по окончании чемпионата получила награду MVP. Статистика по блокам на удивление скромная, если учесть, что соперницы буквально дышат ей в пупок. Но в своём клубе Цзыюй, судя по всему, выступает исключительно в роли скорера.

Чжан Цзыюй

И в плане результативности Чжан, конечно, очень эффективна, но в целом на площадке она смотрится весьма неуклюже. Девушка почти не прыгает и в основном передвигается пешком. Большую часть времени баскетболистка стоит под кольцом в ожидании передачи, не встречая абсолютно никакого сопротивления. Что, конечно, неудивительно при таком-то росте.



«Она умеет прыгать и бегать, но на этом уровне ей это попросту не нужно. Защитники едва достают до её локтя, когда она поднимает обе руки, чтобы забросить мяч в корзину или взять подбор. Она может предложить гораздо больше, чем показала на юниорском уровне.



Чжан остаётся «сырым» талантом, ей ещё многое предстоит улучшить. Но она продолжает упорно работать и определённо попадёт в национальную команду в будущем», – сказал тренер девушки Луань Минцзе, который также является наставником юниорской сборной Китая по 3х3.

Справедливости ради времени на подготовку к большому взрослому баскетболу у Цзыюй предостаточно. Сейчас в женской НБА уже выступают две центровые из Китая: Ли Юэру, в этом году присоединившаяся к «Чикаго Скай», и Хань Сюй из «Нью-Йорк Либерти». В сентябре они представляли свою национальную сборную на женском чемпионате мира, где завоевали серебряные медали, уступив непобедимой сборной США. При этом Cюй вошла в первую символическую пятёрку турнира, а Юэру – во вторую.



Обе девушки ­1999 года рождения. То есть они аж на восемь лет старше, чем Чжан Цзыюй. И, само собой, на голову ниже. Рост Сюй составляет 208 см, а Юэру – 201 см. В Китае предполагают, что именно Чжан Цзыюй со временем заменит Хань Сюй в баскетбольной сборной страны. Но на Олимпийские игры 2024 года уникальная юниорка вряд ли поедет.



«Чжан Цзыюй в этом году исполнилось всего 15 лет, и в будущем она обязательно будет участвовать в международных соревнованиях по женскому баскетболу. Однако её стиль игры слишком похож на стиль Хань Сюй, и она слишком молода. Поэтому Сюй будет оставаться лучшим выбором, по крайней мере, на следующие пять лет», – пишут на китайском портале Sohu.



В общем, при должной подготовке Цзыюй ждёт большое будущее. Если не в США, то как минимум в национальной сборной Китая, которая в этом году впервые за 28 лет завоевала медали чемпионата мира. Но пока Чжан продолжает играть в баскетбол и приносить своей молодёжной команде трофеи. Посмотрим, как в дальнейшем будет складываться её судьба.