Лучший матч в сезоне! УНИКС затащил ЦСКА в овертайм: этого ещё никому не удавалось

В Казани состоялся центральный матч недели в Единой лиге ВТБ – УНИКС на своей площадке принимал московский ЦСКА. Коллективам предстояло побороться за первое место в турнирной таблице. И хотя казанцы вели с комфортным преимуществом в третьей четверти, победителя этого противостояния выявил овертайм, в котором победа всё-таки досталась команде гостей.

В нынешнем сезоне команды уже встречались – их предыдущий матч состоялся 10 ноября. Тогда ЦСКА одержал домашнюю победу со счётом 92:79. Это единственное поражение, которое УНИКС потерпел с начала чемпионата. Москвичи же остаются непобеждёнными: они повторили свой рекордный старт в Лиге ВТБ, не проиграв ни одного из 13 матчей.

В предыдущем туре обе команды легко разделались с соперником. Красно-синие обыграли пермскую «Парму» с разгромной разницей в «+38» (109:71), а УНИКС растоптал «Минск» с «+49» (102:53).

«Несомненно, ЦСКА – сильнейшая команда чемпионата. Последние матчи показывают, что они находятся в наилучшей форме. Важно остановить их нападение, которое выглядит очень мощно, ведь непросто набирать в среднем по 97 очков за игру. Для этого нам нужно отлично защищаться и не терять концентрацию. Тогда при поддержке наших болельщиков у нас будет шанс победить», – сказал накануне встречи главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

«Команда в хорошем настроении. Мы готовимся к игре, которая очень важна для обеих команд. Это битва за первое место, поэтому завтра будет интересная игра для болельщиков по всей России и особенно для тех, кто будет здесь, на арене. Соперники вернули в строй Дэрила Мэйкона и Энтони Брауна, так что у них будет практически полный состав. Они также будут играть перед своими болельщиками, поэтому мы ожидаем, что они будут более агрессивными и жёсткими. Мы к этому готовимся, и, надеюсь, мы будем такими же агрессивными и жёсткими, и это поможет нам взять победу», – сказал наставник ЦСКА Эмил Райкович.

В стартовой пятёрке УНИКСа на площадку вышли Ненад Димитриевич, Джален Рейнольдс, Дэрил Мэйкон, Станислав Ильницкий и Георгий Жбанов. Состав гостей выглядел следующим образом: Каспер Уэйр, Иван Ухов, Деян Давидовац, Никола Милутинов и Алексей Швед.

УНИКС — ЦСКА — 93:95 Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

Начало встречи осталось за хозяевами площадки. Рейнольдс опечалил защитников ЦСКА красивой комбинацией, Димитриевич забил первый трёхочковый в матче, а Мэйкон набрал три с линии. Результат – 11:4 в пользу УНИКСа после трёх минут. Казанцы играли агрессивно. Жбанов хорошо защищался против Шведа, однако был вынужден покинуть площадку с тремя персональными фолами. А вот в противостоянии Милутинова и Рейнольдса победителем чаще выходил Джален. Он вышел на площадку в стартовой пятёрке именно для того, чтобы остановить невероятного серба, и со своей задачей отлично справился, преодолев двузначную отметку по набранным очкам. Ненад Димитриевич добавил два трёхочковых, и к середине отрезка хозяева вели 18:6. Однако затем у казанцев начались проблемы в обороне, особенно после подбора на собственном щите. ЦСКА удалось сократить отрыв соперника, и по итогам первой четверти УНИКС вёл «+4» – 27:23.

Без Рейнольдса на площадке подопечным Перасовича было непросто. Вторая четверть началась с рывка 9:2 от красно-синих, благодаря которому им удалось впервые в матче повести в счёте. Разыгрались вышедшие со скамейки Ливио Жан-Шарль и Антон Астапкович, несколько очков команде принёс и Каспер Уэйр. А вот у Алексея Шведа в нападении как-то не получалось – в первой половине он хоть и отдал четыре передачи, но набрал всего семь очков и совершил три потери. В целом игра всё же оставалась равной, и к середине отрезка УНИКСу удалось догнать ЦСКА. После этого преимущество в одно-два очка переходило то к одной, то к другой команде. Однако на последних секундах четверти Дэрил Мэйкон забросил эффектный трёхочковый, вновь выведя УНИКС вперёд. Он, кстати, стал самым результативным игроком по итогам первых 20 минут с 12 набранными очками. Итог – 47:46, минимальное преимущество казанцев после первой половины.

Трёхочковые от Мэйкона и Жбанова и четыре очка от Димитриевича быстро вывели УНИКС вперёд в начале третьего отрезка. Георгий также продолжил закрывать Алексея Шведа, а из-за Рейнольдса «плюс-минус» Милутинова опустился до «-22». Так, хозяева повели «+9», а затем и «+11». Эмил Райкович был вынужден взять тайм-аут. Однако минутная пауза не помогла его подопечным. Разница в счёте достигла отметки в «+14» – именно с таким преимуществом казанцы должны были побеждать, чтобы выйти на первое место в турнирной таблице. Однако за этим последовал рывок 8:0 от ЦСКА. Армейцы начали агрессивно обороняться и поправили ситуацию в нападении, из-за чего почти три минуты казанцы не могли поразить кольцо соперника. Точный бросок Ильницкого из-за дуги вернул УНИКСу «+9», но Швед сразу же ответил своим дальним попаданием. Четверть завершилась со счётом 69:63 в пользу хозяев.

УНИКС — ЦСКА — 93:95 Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

Спустя три минуты после начала четвёртой десятиминутки гостям удалось сократить разницу в счёте до «+3». И даже после возвращения Рейнольдса и Димитриевича на площадку УНИКС испытывал некоторые сложности. Подопечные Перасовича никак не могли затолкать мяч в кольцо. Так, за три минуты до финальной сирены ЦСКА сократил разницу до минимальной. Затем трёхочковый Никиты Курбанова из угла вывел команду вперёд. После двух видеопросмотров игра наконец возобновилась, и Станислав Ильницкий сравнял счёт – 78:78. А затем началась настоящая феерия трёхочковых. Из-за дуги забросил Уэйр, потом Рейнольдс, потом Швед, а затем и Браун. До окончания матча оставалось 17 секунд, когда Эмил Райкович взял тайм-аут, а после незасчитанного дальнего попадания Шведа последовала ещё одна минутная пауза. Ввод мяча завершился для ЦСКА потерей, но затем ошибся и перехвативший мяч Винс Хантер. Курбанов хотел вколотить данк на победу, но не уложился в 24 секунды. Встреча перешла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке ЦСКА сразу же повёл благодаря двум двухочковым попаданиям Шведа, на что Дэрил Мэйкон ответил попаданием из-за дуги. А после фола на Станиславе Ильницком УНИКСу удалось сравнять со штрафной линии. Однако нарушивший правила Никита Курбанов моментально вернулся в игру и отправил трёхочковый в кольцо соперника. Велимир Перасович взял тайм-аут – на то, чтобы отыграться, у его команды оставалось примерно полторы минуты. Москвичи сделали несколько попаданий с линии и за 10 секунд до сирены вели «+3». Однако в концовке двумя бросками судьи наградили и Мэйкона, и тот реализовал оба. На последнюю атаку у УНИКСа было всего пять секунд, и Ненад Димитриевич смазал дальний бросок на победу. Итог – очередной триумф ЦСКА, 95:93.

Лучшим игроком матча стал Алексей Швед. На его счету 25 очков, восемь передач и четыре подбора. По 22 очка набрали Каспер Уэйр и Дэрил Мэйкон. У Ненада Димитриевича – 19 очков и шесть передач, у Джалена Рейнольдса – 16 очков и восемь подборов.

В следующем туре УНИКСу предстоит выездная встреча с «Енисеем», а ЦСКА отправится в гости к «Минску». Эти матчи состоятся 7 и 9 декабря соответственно.