Лидер УНИКСа психанул и ушёл с площадки во время матча. Но даже это не спасло «Зенит»

В «Баскет-холле» в Казани состоялся центральный матч недели в Единой лиге ВТБ – УНИКС принимал санкт-петербургский «Зенит». Казанцы огорчили соперника во второй раз подряд: игроки Хавьера Паскуаля могли нагнать их в турнирной таблице и взять реванш за поражение в первом матче сезона, но в результате потерпели ещё одно обидное поражение.

Всего в Единой лиге ВТБ команды провели 27 встреч, в 14 из которых верх одержал УНИКС. В предыдущем сезоне пять из шести игр остались за «Зенитом», зато в нынешнем победа над чемпионами в открывающем матче (82:79) положила начало беспроигрышной серии казанцев 8-0. Однако на своей площадке они не обыгрывали сине-бело-голубых почти два года и уже сегодня смогли прервать эту серию.

УНИКС — «Зенит» Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Накануне игры УНИКС и «Зенит» занимали в турнирной таблице второе и третье места соответственно. Подопечные Велимира Перасовича одержали на одну победу больше (13-2 против 12-2), так что у действующих чемпионов был шанс не только взять реванш за поражение на старте сезона, но и укрепить собственные позиции в чемпионате.



«Настрой перед матчем с УНИКСом боевой. Ожидать стоит хорошей игры как в защите, так и в нападении. Это будет довольно интересный матч — мы проиграли им дома и теперь едем брать реванш. Как тренер всегда говорил: «Ни одна команда не может выиграть у нас два раза подряд». Мы должны исправиться», – сказал накануне матча форвард «Зенита» Игорь Вольхин.



Хорошая игра в защите – это точно про «Зенит». Это единственная команда в чемпионате, которая на данный момент пропускает меньше 70 очков в среднем за игру (66,4). Но сегодня обороне сине-бело-голубых предстояло выдержать испытание Дэрилом Мэйконом. В этом сезоне он принял участие всего в шести матчах, но в среднем набирал по 20,5 очка, что является лучшим результатом в Единой лиге. Не стоит недооценивать и Джалена Рейнольдса, который входит в топ-10 чемпионата по этому показателю с 14,9 очка в среднем за игру.

Рейнольдс, кстати, выступал за «Зенит» в сезоне-2018/2019. Там он стал лучшим подбирающим игроком Лиги ВТБ. Против своей бывшей команды предстояло сыграть и Артёму Клименко, который присоединился к сине-бело-голубым в межсезонье после четырёх лет в УНИКСе.

В стартовой пятёрке казанцев на игру вышли Ненад Димитриевич, Дэрил Мэйкон, вернувшийся после болезни Луи Лабери, Георгий Жбанов и Винс Хантер. Хавьер Паскуаль выпустил на паркет Калеба Хомсли, Томаса Эртеля, Андрея Зубкова, Ричарда Соломона и Томаса Уимбуша.



Первая четверть получилась на удивление результативной, если учесть, что друг другу противостояли два лучших обороняющихся коллектива в лиге. На двоих они набрали 68 очков за 10 минут – 34:34. Столько за первые 10 минут в Единой лиге не набирали с марта 2019 года (тогда «Парма» и «Автодор» выдали 40:28). Мэйкон преодолел двузначную отметку по набранным очкам, как и Хомсли, который успел забросить аж четыре трёхочковых. А лучший пасующий турнира Томас Эртель добавил восемь очков и пять результативных передач.

УНИКС — «Зенит» Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

К середине отрезка «Зенит» получил пятый командный фол, и Хавьеру Паскуалю пришлось сделать первую замену, выпустив на площадку Артёма Клименко. Перед ним стояла непростая задача – остановить Джалена Рейнольдса. Однако победителем из этой дуэли вышел именно американец, который умудрился несколько раз забросить через Клименко и фактически отправить того обратно на скамейку.



В начале второй четверти эффективность команд в нападении упала. Игроки продолжали бросать, вот только реализация при этом заметно пострадала. Оба коллектива также допустили несколько потерь, и в итоге за три минуты набрали всего восемь очков на двоих. На прежний темп игра вышла после того, как Рейнольдс оформил красивейший данк в проходе. «Зениту» же заметно не хватало Эртеля, который появился на площадке в тот момент, когда Рейнольдс её покинул. Но без Джалена УНИКС начал даже лучше двигать мяч. Очки в проходе то и дело набирал Хантер, к которому позднее подключился Димитриевич. Под конец отрезка команды обменялись попаданиями сверху, но на последней минуте ситуация для хозяев усложнилась. Дэрил Мэйкон получил технический фол, который стал для него четвёртым персональным. Он в ярости ушёл в подтрибунку ещё до того, как закончилась первая половина, но чуть позже всё же вернулся к своим напарникам. В итоге вторая четверть осталась за «Зенитом» – 21:19. На большой перерыв команды уходили со счётом 55:53.



В третьей четверти Мэйкон на площадку так и не вернулся. Очки для УНИКСа продолжили набирать Винс Хантер и Ненад Димитриевич, в нападение также включился Энтони Браун, оформивший своё первое попадание с игры. У УНИКСа было заметное преимущество в трёхсекундной зоне и на подборе, которое позволило команде повести в счёте с разницей в три-пять очков. Но «Зениту» то и дело удавалось ответить, тут и там набирая по два очка в проходе. Однако ближе к концу отрезка на паркете вновь появился Рейнольдс, который продолжил отводить на себя всё внимание защиты и вынудил соперника фолить. В итоге хозяева забрали третью десятиминутку – 23:16. На последней минуте Вячеслав Зайцев сделал преимущество в счёте «+5», и к заключительному отрезку команды подходили со счётом 76:71 в пользу УНИКСа.

УНИКС — «Зенит» Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Четвёртая четверть получилась полной противоположностью первой, когда в кольцо залетало вообще всё. Казанцам потребовалось 2,5 минуты, чтобы набрать свои первые очки. У «Зенита» дела обстояли не лучше. Было непонятно, как сине-бело-голубым вообще удавалось оставаться в игре, когда соперник имел очевидное преимущество по подборам (в основном благодаря Лабери) и фолам. Это при том, что хозяева за весь матч не реализовали больше 10 штрафных. Ситуацию поправил вышедший на паркет Ричард Соломон, но через несколько минут он, увы, вернулся на скамейку из-за перебора персональных нарушений. Удалившийся с паркета Дэрил Мэйкон, кстати, вернулся в игру и даже сделал важные подбор и перехват. У него было четыре фола, как и у двух других ключевых игроков – Томаса Эртеля и Ненада Димитриевича. Но это не помешало последнему оформить дабл-дабл и довести преимущество своей команды до максимальных «+8» за полторы минуты до финальной сирены. После этого Рейнольдс довёл отрыв до «+9», однако у «Зенита» нашёлся ответ – рывок 7:0.



За 20 секунд до сирены Эртель оформил трёхочковый, сделав разницу в счёте всего «+2». После тайм-аута УНИКСа француз попытался забросить ещё один из-за дуги, но мяч так и не провалился в кольцо. Затем свой тайм-аут использовал Хавьер Паскуаль. На камбэк у «Зенита» оставалось всего три секунды, но даже за эти короткие мгновения Томас всё-таки сумел затолкать в кольцо оппонентов «трёшку». Однако затем основное время матча истекло, и минимальное преимущество осталось за казанцами – 95:94.

Лучшим игроком матча стал Джален Рейнольдс, на счету которого 26 очков и шесть подборов. 11 очков и 10 передач набрал Ненад Димитриевич, 10 очков и девять подборов – у Луи Лабери. Самым результативным в составе «Зенита» стал Томас Эртель, у которого 21 очко и 11 ассистов.



В следующем туре УНИКСу предстоит встреча с «Нижним Новгородом», а «Зенит» отправится на выезд к «Автодору». Оба матча состоятся 18 декабря.