Обмен Грайнер, рекорды Леброна, ЦСКА не чемпион. Главные события 2022 года в баскетболе

Уходящий год, да как и все остальные, получился богатым на события в баскетболе. Но порой, кажется, их было слишком много, а некоторые из них всё-таки выходили за рамки площадки. Кто бы мог подумать, что именно баскетбол (пусть и косвенно) станет предметом обсуждения между США и Россией. Но всё-таки в десятку главных событий мы постарались включить события, связанные непосредственно со спортом. Но места в этом списке выбирать вам!
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МБА в Единой лиге ВТБ
Долгое время широкая общественность знала этот московский клуб лишь по женской команде. Концепция «играем без легионеров» оказалась жизнеспособной, и женский коллектив добрался до Евролиги, занимая в чемпионате России призовые места. Но летом 2022 года Единая лига ВТБ приняла мужскую команду в состав участников. Правда, с оговоркой — с испытательным сроком на год.
Команду возглавил Василий Карасёв, вокруг которого быстро появились три опытных игрока Антон Пушков, Евгений Валиев и Евгений Воронов. Все остальные — молодые российские баскетболисты. Для многих это был дебют в сильнейшем чемпионате страны.
Казалось, что шансов на что-то серьёзное у российского проекта будет немного. Ведь то, что работает в женском баскетболе, необязательно должно работать в мужском. Но уже в стартовом матче чемпионата МБА показала, что с ней необходимо будет считаться. Гостевая победа над «Локомотивом-Кубань» удивила многих. Отличный старт продолжился, и к концу 2022 года команда Карасёва досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, занимая четвёртую строчку в турнирной таблице. Сразу за ЦСКА, УНИКСом и «Зенитом».
Рекорды Луки Дончича
23-летний Лука Дончич – один из лучших игроков не только в нынешней НБА, но и за всю историю её существования. И это подтверждает огромное количество просто умопомрачительных рекордов, которые словенец установил в этом году.
На старте нынешнего чемпионата звезда «Далласа» попытался зайти на рекорд легендарного Уилта Чемберлена. Он набирал 30 и более очков в первых девяти встречах регулярного чемпионата, что не удавалось никому с 1962 года. Словенец также стал единственным игроком в истории НБА, набравшим 200 очков, 50 подборов и 50 передач в первых шести матчах сезона.
Самое свежее достижение Луки было установлено в матче с «Никс». Он набрал сумасшедшие 60 очков, 21 подбор и 10 ассистов. До этого никому – даже Уилту Чемберлену – никогда не удавалось сделать трипл-дабл из 60 очков, 20 подборов и 10 ассистов за матч. Таким образом, он провёл самый результативный матч среди всех игроков в истории «Мэвс», установил персональный и сезонный рекорд по результативности, а также стал вторым баскетболистом после Джеймса Хардена, которому удалось сделать трипл-дабл с 60 очками.
Без рекорда Дончича не обошлось даже на Евробаскете. 23-летний баскетболист стал первым игроком турнира за последние 30 лет, набравшим более 30 очков в трёх играх подряд. Помимо этого, в одном из матчей он набрал 47 очков, что является лучшим результатом чемпионата Европы в XXI веке.
На данный момент Лука входит в число главных претендентов на награду MVP. Он показывает просто невероятную игру и, что важно, становится только лучше с каждым годом. Вот оно, лицо нового поколения звёзд НБА!
Четвёртый перстень Стефена Карри
Летом этого года «Уорриорз» удалось сотворить историю – они стали чемпионами НБА в четвёртый раз за восемь лет. До этого «Голден Стэйт» побеждал в 2015, 2017 и 2018 годах. Но именно сезон-2021/2022 стал для подопечных Стива Керра по-настоящему особенным. И вот почему.
«Воины» стали первой командой в истории НБА, которая стала чемпионом всего через два года после того, как заняла последнее место в чемпионате. Тогда в провальном сезоне-2019/2020 они финишировали с балансом 15-50. И хотя в минувшем плей-офф казалось, что от того позора не осталось и следа, регулярка не стала для «Уорриорз» лёгкой прогулкой. Всего с 53 победами они не стали первыми ни в конференции, ни даже в собственном дивизионе.
Но что делает этот титул действительно уникальным, так это состав того чемпионского «Голден Стэйт» – отнюдь не сильнейший из тех, что были в предыдущие годы. Целиком пропустивший два сезона Клэй Томпсон каким-то чудом вернулся на прежний уровень. Новое поколение в лице Эндрю Уиггинса, Гэри Пэйтона и Джордана Пула раскрылось и внесло огромный вклад в завоевание трофея. Ну а Стефен Карри… Стефен Карри наконец завоевал трофей MVP финальной серии!
В шести матчах финала с «Бостоном» он выдал рекордную статистику, в среднем набирая 31,2 очка, шесть подборов, пять ассистов и пять трёхочковых попаданий за игру. Цифры лучше, чем в сезоне-2014/2015, когда Стеф завоевал свой первый чемпионский титул с «Голден Стэйт» и награду MVP.
В нынешнем чемпионате Карри продолжает выступать на высочайшем уровне, несмотря на возраст и непростую ситуацию в «Голден Стэйт», и в какой-то момент даже входил первую десятку официальной гонки за MVP.
Зенит — чемпион Единой лиги ВТБ
В это до сих пор верится с трудом. Казалось, что ЦСКА и победа в Единой лиге ВТБ — это навсегда. Как бы не складывалось у армейцев в Евролиге (а там почти всегда они доходили до решающих матчей), а во внутреннем чемпионате они всегда демонстрировали свой несгибаемый характер.
В прошлом сезоне тоже всё шло по стандартному сценарию. Да, из-за отъезда игроков ЦСКА пришлось в спешном порядке искать замену Лундбергу, Хэкетту, Шенгелии, Григонису, Фойгтману. Но менеджмент сработал качественно и оперативно. Так в столице оказались Каспер Уэйр, Юнас Йеребко, Аллерик Фримен, Евгений Колесников.
Удивительно, но «Зенит» каким-то чудом договорился со своими американскими лидерами, уговорив тех вернуться на решающие матчи. В момент возвращения это не делало петербуржцев фаворитами, но в дальнейшем оказало решающее влияние.
ЦСКА вёл в финальной серии 3-1, и казалось, что победа в кармане. До очередного кубка оставалось сделать всего один шаг, к тому же красно-синие имели преимущество своей площадки. Но не тут-то было!
«Зениту» удалось сильно снизить продуктивность Николы Милутинова, а травма Алексея Шведа во второй половине седьмого матча стала решающим фактором победы сине-бело-голубых. «Зенит» впервые победил в Единой лиге ВТБ!
Отстранение сборных России
Сборные России были отстранены от турниров ФИБА в середине мая 2022 года. Женская сборная, пробившаяся на чемпионат мира в Австралию, осталась дома. Как, собственно, и мужская команда, место которой на Евробаскете досталось Черногории.
Мужская сборная России должна была сыграть в группе А, а матчи её проходили бы в Тбилиси. Именно в столице Грузии возникало больше всего околобаскетбольных разговоров, но это напрямую было связано с главным тренером турецкой сборной Эргином Атаманом. В группе А также выступали испанцы, которые стали в итоге победителями Евробаскета.
Сложно сказать, как выступили бы наши сборные на столь крупных турнирах. Но и женской, и мужской командам точно по силам было бы выйти из групп. Особенно обидно за женскую сборную, лидер которой Мария Вадеева очень хотела проявить себя на большой международной арене. Она уже много лет в сборной, но пока не имеет больших побед в составе главной команды страны.
Леброн гонится за рекордом Абдул-Джаббара
В этом году Леброн Джеймс приблизился к очередному историческому достижению – рекорду Карима Абдул-Джаббара по количеству очков, набранных за карьеру. В марте звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел на второе место в списке лучших скореров в истории НБА, обойдя Карла Мэлоуна. Теперь Королю осталось сделать последний шаг.
Чтобы обогнать Мэлоуна, Леброну потребовалось 1363 матча. Тогда между ним и Каримом оставалось примерно полторы тысячи очков. Но вот спустя 29 встреч их разделяют всего 601 очко. Учитывая, что сейчас Джеймс в среднем набирает по 27,8 очка за встречу, он может побить рекорд Абдул-Джаббара уже 9 февраля 2023 года в домашнем матче с «Милуоки». Пускай и маловероятно, что за этот период он примет участие во всех 22 играх.
«Лейкерс» в нынешнем чемпионате, откровенно говоря, мучаются. Сейчас они занимают 13-е место на Западе с отрицательным балансом 14-20, а на днях ещё и остались без Энтони Дэвиса, который до этого момента демонстрировал чуть ли не лучшее в карьере выступление. Но даже если команда и в этот раз останется без плей-офф, у Леброна есть отличная возможность скрасить сезон и навсегда войти в историю НБА.
Курское «Динамо» — чемпион России
Отъезд легионеров резко изменил расстановку сил и в женском баскетболе. УГМК больше не выглядела доминирующим клубом, который обязательно победит всех соперников. В изменившихся реалиях большую роль стали играть российские баскетболистки. Поэтому на первый план вышли МБА и курское «Динамо». Первые по традиции играют только россиянками, а в составе бело-голубых много игроков сборной России, а главными звёздами можно считать олимпийское трио Юлии Козик и сестёр Фролкиных, завоевавших серебро в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио.
Курск не без труда обыграл МБА в полуфинале, а в финале разобрался с УГМК, прервав более чем 10-летнюю гегемонию екатеринбургского суперклуба. Любопытно, что главным тренером «Динамо» был Василий Карасёв, до этого работавший только с мужскими командами. А после победы специалист получил предложение от мужской команды МБА и отправился в Единую лигу ВТБ.
Сборная Испании — чемпион Европы
Семь лет потребовалось мужской сборной Испании на то, чтобы вернуться на вершину европейского баскетбола. И хотя на прошедшем Евробаскете-2022, полном звёзд и конкурентоспособных команд, от испанцев никто не ждал прорыва, они оказались сильнее всех.
В триумф команды Серджо Скариоло не верили не просто так. В последние несколько лет там происходит смена поколений. По сравнению с 2019 годом, когда команда завоевала золото чемпионата мира, её состав претерпел значительные изменения. На Евробаскет не поехали Серхио Юль, Марк Газоль, Хоакин Колом, Виктор Клавер и Рики Рубио. Чего ждать от обновлённого коллектива, было непонятно. Тут и совсем молодой Усман Гаруба, и натурализованный американец Лоренцо Браун…
Неудивительно, что до старта турнира шансы испанской сборной на победу оценивались всего в 3,8%. Главными фаворитами считались национальные команды Франции, Словении, Греции и Сербии. Вот только последние выбыли ещё в первой стадии плей-офф, Словения Луки Дончича и Греция Янниса Адетокунбо остались вне турнира в четвертьфинале. А вот французы не очень уверенно, но всё же добрались до финала – где и проиграли подопечным Скариоло.
Настоящими героями турнира стали братья (нет, не Газоль) Эрнангомес. Вилли из «Нью-Орлеан Пеликанс» был признан самым ценным игроком турнира, а Хуанчо из «Торонто» – MVP финальной встречи.
В итоге Испания возглавила международный рейтинг ФИБА, первое место в котором на протяжении последних 12 лет занимала сборная США. Кто бы мог подумать, что уже к концу этого года испанцы станут лучшей командой в мире.
Обмен Бриттни Грайнер
Пожалуй, самой нашумевшей в 2022 году стала история американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Суперзвезда «Финикс Меркьюри», екатеринбургского УГМК и сборной США была приговорена к девяти годам лишения свободы в России за ввоз запрещённых веществ.
Грайнер была задержана в феврале этого года в московском аэропорту «Шереметьево» по прилёте из Нью-Йорка. В её багаже были обнаружены два «вейпа» с гашишным маслом, которое на территории РФ признано наркотическим веществом. В итоге девушка была арестована и отправлена в СИЗО, где провела несколько месяцев, пока суд не вынес ей окончательный приговор. Признавшая свою вину Бриттни получила девять лет в колонии общего режима.
В США к произошедшему было приковано колоссальное внимание. О Грайнер говорили все: от простых пользователей социальных сетей до звёзд НБА. А возвращением девушки на родину занимались на самом высоком уровне – в администрации президента Джо Байдена. И вот в начале декабря правительствам двух стран наконец удалось договориться об осуществлении обмена заключёнными, который состоялся в аэропорту Абу-Даби. В его результате российской стороне удалось вернуть Виктора Бута, осуждённого в США в 2012 году за торговлю оружием, «сговор с целью убийства мирных жителей» и «поддержку террористической организации».
За океаном такой исход удовлетворил далеко не всех, но это уже неважно. Шумиха вокруг ситуации утихла, Бриттни вернулась домой к семье и даже заявила, что намерена продолжить выступление в ЖНБА. Вот такое завершение околобаскетбольного скандала.
«Уорриорз» — самая дорогая команда в истории баскетбола
«Голден Стэйт» — команда-династия. Именно здесь открыли миру Стефа Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина. Трио, которое завоёвывало титулы и било рекорд непобедимых «Чикаго Буллз». Но у династий, подобных «Уорриорз», всегда есть обратная сторона — деньги.
Чтобы оставлять звёзд в команде, им нужно платить. А максимальные контракты в НБА растут с каждым годом. В результате годовая зарплата Стефа Карри уже примерно равна зарплатной ведомости клуба НХЛ. И ведь это только один (!) игрок!
За последние пять лет «Уорриорз» заплатили невероятные $ 700 млн налога на роскошь. В такие цифры сложно поверить, но это факт. В сезоне-2023/2024 гарантированных контрактов у «Уорриорз» будет на сумму $ 215 млн! С налогом на роскошь эта сумма увеличится до почти $ 480 млн. $ 1 млрд за три сезона? Пока организация идёт именно по такому пути. И точно является самым дорогим баскетбольным клубом в истории.
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