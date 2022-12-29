Обмен Грайнер, рекорды Леброна, ЦСКА не чемпион. Главные события 2022 года в баскетболе

Уходящий год, да как и все остальные, получился богатым на события в баскетболе. Но порой, кажется, их было слишком много, а некоторые из них всё-таки выходили за рамки площадки. Кто бы мог подумать, что именно баскетбол (пусть и косвенно) станет предметом обсуждения между США и Россией. Но всё-таки в десятку главных событий мы постарались включить события, связанные непосредственно со спортом. Но места в этом списке выбирать вам!

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