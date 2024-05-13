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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Локомотив-Кубань — УНИКС, результат матча 13 мая 2024, 68:85, третий матч 1/2 финала Единой лиги 2023/2024

УНИКС на выезде победил «Локомотив-Кубань» и сравнял счёт в серии 1/2 финала ЕЛ
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Закончился четвёртый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в пользу гостей со счётом 85:68 (21:12, 25:18, 21:23, 18:15). После этого результата счёт в серии стал 2-2. Команды будут играть до четырёх побед.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
68 : 85
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Барфорд - 16, Акун-Пёрселл - 15, Миллер - 15, Мартюк - 6, Уайт - 5, Ндур - 4, Елатонцев - 4, Узинский - 3, Темиров, Квитковских, Андерсон, Емченко
УНИКС: Димитриевич - 20, Рейнольдс - 18, Лабери - 13, Найт - 11, Грин - 11, Д. Кулагин - 6, Беленицкий - 3, Воронцевич - 3, Зайцев, Стуленков, Одиноков

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Ненад Димитриевич. В его активе 20 очков, три подбора и шесть и результативных передач. В составе «Локомотива-Кубань» наилучшую результативность продемонстрировал защитник Джейлен Барфорд. На его счету 16 очков, два подборов и три результативные передачи.

Следующую встречу команды проведут 16 мая. Матч пройдёт в Казани. Его начало запланировано на 19:30 мск.

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