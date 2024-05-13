УНИКС на выезде победил «Локомотив-Кубань» и сравнял счёт в серии 1/2 финала ЕЛ

Закончился четвёртый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в пользу гостей со счётом 85:68 (21:12, 25:18, 21:23, 18:15). После этого результата счёт в серии стал 2-2. Команды будут играть до четырёх побед.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Ненад Димитриевич. В его активе 20 очков, три подбора и шесть и результативных передач. В составе «Локомотива-Кубань» наилучшую результативность продемонстрировал защитник Джейлен Барфорд. На его счету 16 очков, два подборов и три результативные передачи.

Следующую встречу команды проведут 16 мая. Матч пройдёт в Казани. Его начало запланировано на 19:30 мск.