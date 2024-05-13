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Пол Джордж перечислил сходства между Энтони Эдвардсом и Майклом Джорданом

Пол Джордж перечислил сходства между Энтони Эдвардсом и Майклом Джорданом
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением о сходствах между защитником клуба «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардсом и прославленным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

«Я думаю, между ними есть сходства – их атлетизм, телосложение, а также харизма, их личность и уверенность в своих силах», — сказал Джордж в своём подкасте.

В плей-офф НБА нынешнего сезона Эдвардс к настоящему моменту принял участие в восьми матчах, в которых в среднем набирал 32,1 очка, совершал 6,5 подбора и отдавал 5,6 передачи. В настоящий момент «Миннесота» встречается с «Денвер Наггетс». После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2.

Эдвардс реализовал дальнюю «трёшку» под выкрик «Стеф Карри»:

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