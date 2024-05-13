«В НБА некоторые ветераны показывают пальцем на других». Миллер привёл в пример Эдвардса

Член Зала славы баскетбола Реджи Миллер похвалил защитника «Миннесоты Тимберлвз» Энтони Эдвардса, взявшего на себя ответственность за поражение команды в третьем матче 1/4 финала НБА Западной конференции с «Денвер Наггетс» (90:117).

«После этого я стал ещё большим поклонником Энтони Эдвардса. В нашей игре есть парни со статусом ветеранов, которые для многих находятся на горе Рашмор. И они любят показывать пальцем на других. А вот что сказал 22-летний парень: «Это моя вина». И я аплодирую ему за это», — сказал Миллер во время трансляции четвёртого матча между «Миннесотой» и «Денвером».

Отметим, что многие восприняли комментарий Миллера как упрёк в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

У кого больше всех очков в НБА: