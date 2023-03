Больно смотреть! Пол Джордж получил жуткую травму колена, а «Клипперс» уступили в концовке

«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс»

«Вашингтон» выступает ни шатко ни валко. В последних 10 матчах подопечные Уэса Ансельда-младшего одержали всего лишь две победы. И сегодня, 22 марта, они проиграли «Орландо», который стабильно находится внизу Восточной конференции на протяжении всего сезона.

При этом «Уизардс» стараются зацепиться за игры: борются, но этого недостаточно. Ещё неизвестно, как поражение от «Мэджик» может сказаться на ментальном состоянии «столичных». Возможно, с Кузмой, который пропустил встречу из-за травмы, картина было бы иной.

Видео можно посмотреть на канале Washington Wizards в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В составе победителей сразу семь игроков отметились как минимум 14 набранными очками — Паоло Банкеро (18), Гэри Харрис (22), Маркелл Фульц (17), Мориц Вагнер (15), Франц Вагнер (20), Уэнделл Картер (14) и Коул Энтони (16).

Без внимания не остался главный кандидат на новичка года. «По моему мнению, он всегда нацелен отдать передачу — это важный элемент его игры. Паоло любит пасовать», — отметил выступление Банкеро главный тренер «Орландо» Джамал Мозли.

Видео можно посмотреть на канале GMFB в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Атланта Хоукс» — «Детройт Пистонс»

«Detroit Basketball!». Нет, событие всё-таки состоялось в штате Джорджия, не в Мичигане. «Атланта» наконец-то достигла баланса побед и поражений — теперь у них 36 на 36.

Чему я удивился в первую очередь? Выступлению Марвина Бэгли. Бигмену дали сыграть 41 минуту — это рекорд нынешнего сезона. И было оправданно: на счету Бэгли 31 очко, восемь подборов и три перехвата. Правда, «Детройт» в любом случае, как говорит местное американское комьюнити, последовал принципу «Take the L».

В составе «ястребов» дабл-даблы оформили Трей Янг и Клинт Капела. Первый набрал 30 очков и отдал 12 результативных передач. У Капелы в протоколе 12 очков и 16 подборов.

Видео можно посмотреть на канале Hooper HIghlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Янг, внешне напоминающий солиста The Killers Брэндона Флауэрса (заодно можно послушать трек The Killers — When You Were Young), провёл 62-й матч в составе «Хоукс» с 30+ очками и 10+ ассистами. Это седьмой показатель в истории франшизы.

Бонусом: Трей Янг и Джон Коллинз остались недовольны действиями Джейдена Айви в концовке. Новичка «Пистонс» обвинили в нецелесообразном наборе очков, когда исход и так уже известен. На самом деле, ничего критичного нет: другое дело, если бы этим занялся кто-то из игроков хозяев. Ведь нужно было добить соперника словесно зачем-то.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс»

И сразу к моменту дня (пока спорно, возможно, дальше будет лучше)! Виновником, конечно же, выступил защитник «Кливленда» Донован Митчелл. А что он сделал такого? Да ничего — снова продемонстрировал свой фирменный полёт.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Вышло всё так неожиданно. Не знаю, лучший ли данк в моём исполнении, но точно один из», — отреагировал Митчелл на свой постер.

Расстроился ли антигерой момента сам? Отнюдь. После матча японский баскетболист Юта Ватанабэ был замечен в джерси Сёхея Отани, питчера «Лос-Анджелес Энджелс» (МЛБ). Сборная Японии в Мировой бейсбольной классике-2023 как раз обыграла в финале американцев со счётом 3:2, а сам Отани завершил турнир с показателем ERA (Earned Run Average — показывает, сколько ранов питчер пропускает в среднем за девять иннингов. — Прим. «Чемпионата») 1,86.

Юта Ватанабэ в джерси соотечественника Сёхея Отани Фото: twitter.com/NickFriedell

«Филадельфия», к слову, стала третьей командой Востока в нынешнем сезоне НБА, гарантировавшей себе участие в плей-офф. И всё это благодаря поражению «Бруклина».

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Спёрс»

Полный разгром в исполнении «Нью-Орлеана» благодаря усилиям Брэндона Ингрэма (32 очка, четыре подбора и семь передач) и Йонаса Валанчюнаса (19 очков, 15 подборов и пять передач). 17 и 15 очков добавили Трей Мёрфи и Си Джей Макколлум.

У гостей 20 очков набрал грузинский бигмен Сандро Мамукелашвили, по 15 — Тре Джонс и Девонте Грэм. Второй выдал худший показатель «плюс-минус» в команде — «-28».

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Пеликанс» сейчас занимают 12-е место в Западной конференции с 35 победами при 37 поражениях, а «Юта» (35-36) — на 10-й строчке. Каждая победа на вес золота: следующими соперниками «пеликанов» станут «Шарлотт Хорнетс» (24 марта), «Лос-Анджелес Клипперс» (26 марта) и «Портленд Трэйл Блэйзерс» (28 марта).

«Сакраменто Кингз» — «Бостон Селтикс»

Иронично получается. Как только вышла наша вчерашняя статья о ключевых кандидатах на MVP, Джейсон Тейтум тут же выдаёт шикарный матч. В игре с «Сакраменто» форвард «Бостона» набрал впечатляющие 36 очков, добавив к ним восемь подборов и четыре передачи.

Усилий Тейтума и Джейлена Брауна (27 очков, пять подборов и четыре передачи) хватило на то, чтобы крупно обыграть крепкого соперника из Запада.

А ещё Джейсон умудрился повторить достижение легендарного «кельта» Ларри Бёрда. Тейтум сравнялся с Бёрдом по количеству встреч с 30+ очками за одну регулярку — 39. Ларри удавалось это в сезоне-1987/1988.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер»

А теперь уже точно… Чуть ли не главные события игрового дня (за исключением данка Митчелла) произошли именно в этом матче. Во-первых, форвард «Клипперс» Пол Джордж исполнил просто роскошнейший данк на 360°.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А дальше боль — это во-вторых. Если вы готовы к не самому приятному зрелищу, то смотрите видео ниже.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сообщается, что 32-летний баскетболист был замечен после встречи покидающим арену на костылях. «Пока что оцениваем состояние Пола Джорджа. Но лично с ним ещё не разговаривал», — сказал главный тренер «парусников» Тайрон Лю в послематчевом интервью.

Другой лидер лос-анджелесского коллектива Кавай Леонард получил технический фол на ровном месте. Неужели «новая прошивка робота» даёт сбой? Шутки-шутками, но этот «технарь» стал четвёртым в карьере Леонарда.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«На мне сфолили. Судья сказал, что выдал технический из-за того, что я похлопал около его лица. Во второй половине он подошёл ко мне и сказал, что ошибся», — поделился после матча Кавай.

О самой игре — была упорная концовка. В заключительной атаке Лу Дорт «Оклахомы» изящно отзащищался против Леонарда, сохранив таким образом счёт 101:100. Оборона на таком важном отрезке игры — это всегда радость. Радость для фанатов, отдельно ценящих игру в обороне. А Дорт стал тем самым героем.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.