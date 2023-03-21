Йокич, Эмбиид или Яннис? На звание MVP в НБА осталось три реальных претендента

Регулярный чемпионат НБА подходит к концу. Командам осталось провести не более чем по 11 матчей, первые участники плей-офф уже определены, а борьба за оставшиеся путёвки накалена до предела. Но ничто не сравнится с обострившейся конкуренцией в гонке за награду самому ценному игроку, которая с нынешнего сезона будет носить имя легендарного Майкла Джордана.

Первая пятёрка в официальном рейтинге НБА оставалась практически неизменной, причём довольно долго. Имена в ней периодически чередовались местами, но на протяжении последних месяцев казалось, что интрига вот-вот сойдёт на нет. Всё указывало на то, что нас ждёт повторение сценария прошлого и позапрошлого сезонов – причём один в один. Но не тут-то было!

Начнём с того, что число реальных претендентов на награду сократилось с пяти до трёх. Джейсон Тейтум, пускай и проводит свой лучший сезон в карьере, всё-таки сдал после Матча всех звёзд. Лука Дончич демонстрирует феноменальную игру в нападении, но его команда идёт седьмой в конференции с 50% побед. Так что в этом году, как и в прошлом, всё будет вращаться вокруг этих троих: Джоэл Эмбиид, Никола Йокич и Яннис Адетокунбо. Но теперь, когда действующего двукратного обладателя MVP подвинули с первого места, дела обстоят не так однозначно.

Джоэл Эмбиид, «Филадельфия Сиксерс»

На данный момент именно Джоэлу Эмбииду из «Филадельфии» принадлежит первое место в официальном рейтинге претендентов на MVP. В марте самый результативный игрок сезона (33,6 очка в среднем за матч), набиравший меньше 20 очков всего в трёх из 58 проведённых встреч, буквально превзошёл самого себя и был заслуженно переведён в лидеры гонки.

Недавний матч с «Пэйсерс» стал для Эмбиида знаменательным. Во-первых, это седьмая подряд его встреча с 30 и более очками и точности с игры в минимум 55%. Так, центровой повторил рекорд Леброна Джеймса, установленный в 2013-м. Во-вторых, он стал первым в истории игроком «Филы», которому удалось набрать не менее 30 очков в девяти матчах подряд. В-третьих, Джоэл повторил достижение Мозеса Мэлоуна образца MVP-1982/1983, проведя 25 игр с 35 и более очками за сезон, а затем и побил его в матче с «Чикаго». И это при том, что после Матча всех звёзд «Сиксерс» выпало, пожалуй, самое тяжёлое расписание во всей НБА.

Джоэл Эмбиид Фото: Jason Miller/Getty Images

В целом эффективность Эмбиида по сезону зашкаливает: он является четвёртым по сумме набранных очков и аж 63-м – по сыгранным минутам. В совокупности с качественной игрой в защите и двузначным количеством подборов в среднем за матч (10,2) это делает его выступление историческим. К тому же под предводительством Джоэла «Филадельфия» показала лучший результат в лиге с начала декабря – 34-10. Теперь команда будет бороться с «Милуоки» и «Бостоном» за первое место на Востоке.

Вернёмся к награде MVP. В прошлом сезоне на руку забравшему её Николе Йокичу сыграл тот факт, что он тащил «Денвер» в отсутствие второй и третьей звёзд – Джамала Маррея и Майкла Портера-младшего. В этот раз чем-то подобным может похвастаться и Эмбиид. Он справлялся в одиночку даже тогда, когда Джеймс Харден и Тайриз Макси пропустили значительное количество игр в первой половине регулярки.

Кстати, о Йокиче. В очной встрече «Сиксерс» и «Наггетс», состоявшейся в конце января, Джоэл затмил оппонента, добавив к 47 очкам 18 подборов и пять передач, и вырвал для своей команды тяжелейшую победу. Этот факт наверняка будет учтён в ходе итогового голосования за судьбу приза имени Майкла Джордана. Эмбиид дважды становился вторым после Йокича – неужели настал его черёд?

Никола Йокич, «Денвер Наггетс»

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич может стать первым баскетболистом со времён Ларри Бёрда, которому удалось взять три награды MVP подряд. Этот сезон он проводит даже лучше, чем прошлый и позапрошлый, и заслуженно является одним из главных кандидатов на звание MVP (пускай и потерял первую строчку в рейтинге от НБА).

Сейчас у Йокича – внушительные 63,4% точности с игры, а до трипл-дабла в среднем не хватает буквально 0,1 передачи: 24,7 очка, 11,9 подбора и 9,9 ассиста. Потрясающая статистика, которая может сделать его первым центровым в истории, которому удалось выдать двузначные цифры по трём показателям за сезон. В ходе нынешней регулярки Никола также преодолевал отметку в 35 очков, 20 подборов и 10 передач за матч дважды – за прошедшие 40 лет это не удавалось никому.

Никола Йокич Фото: Cole Burston/Getty Images

Отсюда вытекает и первое место по трипл-даблам в лиге – 28. Это больше, чем у троих ближайших преследователей Йокича вместе взятых: Домантас Сабонис, Лука Дончич и Джа Морант имеют 27 в сумме. И хотя до рекорда Расселла Уэстбрука уже не дойдёт, цифра всё равно впечатляющая – как-никак, шестой результат в истории.

Вот только не на одних трипл-даблах всё держится. Ведь, в отличие от двух прошедших сезонов, результаты «Денвера» наконец-то соответствуют MVP-шным амбициям Йокича. Команда уверенно занимает первое место на Западе с 48 победами – это столько же, сколько было за весь предыдущий чемпионат, и на одну больше, чем было в позапрошлом году. А до окончания нынешней регулярки остаётся ещё три недели.

Да, в последнее время у «Наггетс» было не всё так гладко: они выдали серию из четырёх поражений кряду, проиграв «Нетс», «Рэпторс», «Буллз» и даже танкующим «Спёрс». Виноват в этом, конечно, не Йокич, а наставник команды Майкл Мэлоун и его спорные тренерские решения. Серб же за этот отрезок оформил два трипл-дабла подряд и, конечно же, уже был обвинён в набивании статистики. Но затем «Денвер» реабилитировался и одержал волевую победу над «Пистонс», обеспечив себе место в плей-офф и победу в Северо-западном дивизионе.

Вне зависимости от того, придут «Наггетс» первыми на Западе или нет, Йокич останется в борьбе за свою третью подряд статуэтку MVP. Подумать только – он может встать в один ряд с Биллом Расселлом, Уилтом Чемберленом и Ларри Бёрдом… Но за такую честь ещё предстоит посоревноваться.

Яннис Адетокунбо, «Милуоки Бакс»

С тех пор как Яннис Адетокунбо забрал награду MVP два раза подряд, он ни разу не «выпадал» из числа основных претендентов на неё. Грек невероятно эффективен на обоих концах площадки и является единственным игроком, присутствующим в топ-5 как по набранным очкам (31,2 в среднем), так и по подборам (11,9).

Яннис Адетокунбо Фото: Christian Petersen/Getty Images

В ходе сезона его преследовала череда незначительных повреждений, но даже это не остановило Адетокунбо. 13 марта он вернулся в строй в победном матче с «Сакраменто» и оформил дабл-дабл из 46 очков и 12 подборов, только-только после травмы. Эта встреча с 45 и более очками стала для него шестой в сезоне, что является лучшим результатом в лиге. К тому же Яннис чаще остальных набирал более 50 очков и 10 подборов за игру – трижды за сезон.

В целом у Фрика были и более, и менее удачные отрезки, но его «Бакс» всё равно является самым успешным коллективом регулярного сезона с 51 победой (71,8%). И если всё продолжится в том же духе, лучшего игрока лучшей команды оценят по достоинству – так уж принято в НБА. И при всём уважении к Бруку Лопесу станет им именно Адетокунбо. Но в этом году у него есть два серьёзнейших конкурента, так что отдавать греку MVP «для галочки» вряд ли станут. Есть ли у него реальные шансы на награду? Не знает никто – даже сам Яннис, не особо-то и довольный такой неясностью.

«Я не понимаю, почему критерии MVP меняются. Например, я верю – и знаю – что люди доминируют на площадке. Но кто становится MVP? Тот, кто набирает больше всех очков? Тот, кто наиболее эффективен? Тот, кто больше всех доминирует? Тот, кто является самым ценным? Иногда лучший игрок не является самым ценным в команде. Например, я думаю, что Брук Лопес – очень ценный игрок для нашей команды. Но критерии MVP… Они просто меняются. И я не могу это контролировать», – поделился Адетокунбо.

Чтобы повысить собственные шансы на завоевание третьей статуэтки MVP, Яннису придётся прыгнуть выше головы в оставшихся 11 матчах «Милуоки». Возникает вопрос: неужели его статистики, сумасшедшей результативности и победы в регулярке будет недостаточно? Но пока в лиге есть такие Йокич и Эмбиид, видимо, нет.