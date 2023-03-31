Этого никто не ожидал! «Бостон» просто растоптал «Милуоки»

Две лучшие команды Восточной конференции. «Милуоки Бакс» (55-21) и «Бостон Селтикс» (52-24) остаются (даже после окончания матча) главными претендентами на посев в плей-офф под первым номером в конференции. «Бакс» после 51-очкового выступления защитника Джру Холидэя в игре с «Индианой» (149:136) проводят бэк-ту-бэк игру и, казалось бы, на кураже были готовы расправиться с принципиальным соперником!

В нынешнем сезоне НБА команды встречались между собой дважды. В декабре прошлого года «Бостон» на своей площадке оказался сильнее — 139:118. В прошлом месяце «Милуоки» взял реванш дома, обыграв «кельтов» со счётом 131:125.

Трёхочковые «Бостона»

Максимально мотивированный и решительный «Бостон», проваливший прошлый матч с «Вашингтоном» (111:130 — 29 марта), не стал долго думать и устроил артиллерийский обстрел из-за дуги — 22 из 43 с внушительной реализацией 51,2%. Больше всех «трёшек» в составе гостей попал Джейсон Тейтум, закончивший матч с 40 очками, восемью подборами и одной результативной передачей, — 8 из 10 (80%).

Джейсон Тейтум Фото: соцсети «Бостон Селтикс»

«Мы неплохо создавали ответные атаки, и это было важно как для меня, так и для команды. Важно своевременно ответить и выступить лучше, чем в прошлой встрече», — прокомментировал Тейтум.

Примечательно, что 22 попадания «Селтикс» — это повторение пятого лучшего показателя команды в нынешнем сезоне НБА. Наибольшее же количество «трёх» пришлось на игру с «Нью-Йорк Никс», которая состоялась 5 ноября прошлого года. Тогда «Бостон» реализовал 27 трёхочковых бросков.

Подопечные Джо Маззуллы занимают шестое место по среднему проценту реализации таких бросков — 37,8. В пятёрку лучших входят «Денвер Наггетс» (38,9%), «Филадельфия Сиксерс» (38,8%), «Голден Стэйт Уорриорз» (38,3%), «Лос-Анджелес Клипперс» (38,3%) и «Бруклин Нетс» (38,1%).

Надежды на первый посев в Восточной конференции

Конечно, «Бостон», возможно, втайне и преследует такие цели, тем более первый посев может сыграть доминирующую роль на поздних стадиях плей-офф, однако главный тренер Джо Маззулла своим комментарием после игры дал понять, что прямой цели для первого посева как таковой нет.

«У нас немного другая установка… Важно следовать ей», — сказал наставник, не указав конкретики этой самой «установки».

Джо Маззулла Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Тем не менее факт остаётся фактом: «оленям» предстоит встретиться с «Филадельфией», «Вашингтоном», «Чикаго», «Мемфисом» и «Торонто». «Кельтам» — с «Ютой», «Филадельфией», «Торонто» (бэк-ту-бэк) и «Атлантой». Известно лишь одно: не исключена рокировка по позициям между «Бостоном» и «Милуоки».

Джейсон Тейтум приближается к Бёрду

Да, Тейтум сегодня провёл фееричный матч. К тому же он ещё ближе подобрался к легендарному Ларри Бёрду по количеству матчей с 40 и более набранными очками за франшизу. Теперь у Джейсона 22 подобных матча, у Бёрда — 47. Тейтум обошёл самого Пола Пирса (21), ставшего чемпионом с «Селтикс» в 2008 году.

«Завтра у нас матч с «Ютой». Мы должны выйти с той же энергией, что и сегодня. Непозволительно сбавлять обороты», — добавил форвард.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Боль Миддлтона и Буденхольцера и конфликт Танасиса с Гриффином

Досталось сегодня и форварду хозяев Крису Миддлтону. Так, в середине третьей четверти защитник «Селтикс» Джейлен Браун совершил проход в трёхсекундную зону соперника и ударил — не нарочно — локтем Мидллтона, когда тот пытался заработать на себе фол в нападении. Лицо Криса однако пострадало.

Повреждение Криса Миддлтона Фото: скриншот видео

Рулевой «Милуоки» Майк Буденхольцер после встречи заявил, что форварду наложили около трёх-четырёх швов на верхнюю губу. Иными словами, жить будет. Миддлтон остановился на отметке в 13 очков, пять подборов и четыре передачи. Не то, что многие ожидали от «специалиста по «Бостону».

А в этом моменте можно предположить, что Буденхольцер, по всей видимости, смирился с итогами встречи. На лице (которое не пострадало физически) всё было чётко написано и отображено, когда на табло стало «+39» в пользу «Селтикс».

Майк Буденхольцер берёт очередной тайм-аут Фото: скриншот видео

Брат Янниса Адетокунбо, Танасис, известный своей заведённостью, успел вступить в конфронтацию с некогда звёздным тяжёлым форвардом Блэйком Гриффином. По реакции Блэйка всё понятно: его это позабавило.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Статистические факты и заключение Брауна

«Бостон» в текущем сезоне по итогам трёх матчей с «Милуоки» имеет среднюю разницу набранных и пропущенных очков «+18,7»:

• «+21» — в декабре;

• «-6» — в феврале;

• «+41» — сегодня.

Джейлен Браун и Джейсон Тейтум стали первыми партнёрами по команде с сезона-2002/2003 (Коби Брайант и Шакил О'Нил), которым в течение регулярки 12 раз каждому удавалось набирать как минимум 30 очков. Осталось выиграть чемпионат, чтобы это так называемое сравнение дуэтов приобрело исторический подтекст.

Шакил О'Нил и Коби Брайант Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images

«Селтикс» против команд, чьи соотношения побед и поражений превышают 50%, выступают очень успешно: 30-14. Таким образом, «кельты» обогнали «оленей» (30-15) и стали лучшей командой по этой статистике. «В течение сезона мы довольно последовательны. Мы выступаем намного лучше, чем в прошлом году», — посчитал Браун.