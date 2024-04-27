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Андреас Пистиолис: нужно забыть эту серию и дальше играть, как подобает ЦСКА

Андреас Пистиолис: нужно забыть эту серию и дальше играть, как подобает ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу его команды в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Сегодня, 27 апреля, ЦСКА обыграл «Енисей» со счётом 89:82 и вышел в полуфинал турнира.

«Я хочу поздравить «Енисей» с потрясающим сезоном, который провела команда. Это отличный коллектив, им удалось достичь многого за этот год. Тренер проделал отличную работу, а игроки отдали свое сердце этой игре и добились хорошего результата.

Мы подошли с хорошим настроем к этой серии, здорово играли. Но нам предстоит еще много работы, многое нужно улучшить, я уверен, что мы на верном пути. Нам стоит забыть об этой серии и готовиться к следующему сопернику, кто бы это ни был. Мы должны и дальше играть как ЦСКА», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

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