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Кевин Дюрант: у фанатов есть право освистывать нас, они тратят свои деньги

Кевин Дюрант: у фанатов есть право освистывать нас, они тратят свои деньги
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался о том, что болельщики команды освистывали своих игроков во время матча с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Да, конечно, мы их слышим. У них есть ожидания, они платят свои кровно заработанные деньги, чтобы посетить матч, и заслуживают право на то, чтобы реагировать подобным образом. Нам, игрокам, остаётся лишь использовать эту энергию, чтобы себя зарядить на следующую игру», — заявил Дюрант на пресс-конференции.

«Финикс» проиграл «Миннесоте» со счётом 109:126. Таким образом, «Тимбервулвз» упрочили свой лидерство в противостоянии — 3-0. Ни одна из команд в истории НБА не выигрывала серию, уступая с таким счётом.

Следующая игра противостояния пройдёт на домашней арене «Финикса».

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