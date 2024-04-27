Сергей Карасёв: то, что мы ведём в серии 2-0, ещё не значит, что исход предрешён

Баскетболист «Зенита» Сергей Карасёв высказался о том, какой настрой должен быть у команды перед третьим матчем четвертьфинальной серии Единой лиги с «Уралмашем».

«Ни в коем случае не стоит недооценивать соперника. То, что мы ведём в серии 2-0, ещё не значит, что исход предрешён. Нужно выходить и выкладываться на все 100%, выполнять установку тренера и биться «один за всех и все за одного». За счёт этого мы сможем победить в третьем матче.

Наверное, на данный момент их главная сила под кольцом это Нэльсон, Эллис. Также Октавиус здорово провёл оба матча. Нэльсон был очень полезен во втором. Будем стараться играть против них ещё жестче, но ни в коем случае нельзя забывать и про заднюю линию. Пока неизвестно, что с Уиттакером, выйдет ли он завтра на площадку. Угроза исходит ото всех, поэтому необходимо сконцентрироваться и собраться перед третьим матчем», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Третий матч «Зенита» с екатеринбургской командой состоится сегодня, 27 апреля, в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.