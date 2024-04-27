Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Финикса» Вогель отреагировал на освистывание фанатов в адрес игроков его команды

Тренер «Финикса» Вогель отреагировал на освистывание фанатов в адрес игроков его команды
Комментарии

Наставник «Финикс Санз» Фрэнк Вогель высказал своё мнение о том, что фанаты команды освистывали своих игроков во время матча с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Когда тебе надирают задницу у тебя же дома, то фанаты будет тебя букать. Я не виню наших болельщиков», — заявил Вогель на послематчевой пресс-конференции.

«Финикс» проиграл «Миннесоте» со счётом 109:126. Таким образом, «Тимбервулвз» упрочили свой лидерство в противостоянии — 3-0. Ни одна из команд в истории НБА не выигрывала серию, уступая с таким счётом.

Вогель возглавил «Санз» летом 2023 года. Он смог привести команду к шестому месту в Западной конференции по итогам регулярного сезона.

Следующая игра противостояния пройдёт на домашней арене «Финикса».

Материалы по теме
Видео
«Миннесота» выиграла третий матч серии с «Финикса», у Эдвардса — 36 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android