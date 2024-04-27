43 очка Дончича и Ирвинга помогли «Далласу» обыграть «Клипперс» в третьем матче серии
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Сегодня, 27 апреля, в Далласе состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева одержали победу со счётом 101:90 и повели в серии — 2-1. Следующий матч состоится 28 апреля.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 90
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 22, Ирвинг - 21, Лайвли - 13, Джонс - 11, Вашингтон - 10, Грин - 8, Гэффорд - 8, Клебер - 3, Пауэлл - 2, Лоусон - 2, Харди - 1, Экзам, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 21, Пауэлл - 21, Зубац - 19, Леонард - 9, Джордж - 7, Пламли - 7, Бостон - 3, Мэнн - 2, Уэстбрук - 1, Хиланд, Коффи, Тайс, Такер, Браун
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету 22 очка, 10 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 21 очком, четырьмя подборами и шестью передачами.
Самым результативным в составе «Клипперс» стал защитник Джеймс Харден. Он набрал 21 очко, совершил два подбора и отдал пять передач. Защитник Норман Пауэлл также отметился 21 очком, шестью подборами и одной передачей.
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