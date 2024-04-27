43 очка Дончича и Ирвинга помогли «Далласу» обыграть «Клипперс» в третьем матче серии

Сегодня, 27 апреля, в Далласе состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф НБА между местным «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева одержали победу со счётом 101:90 и повели в серии — 2-1. Следующий матч состоится 28 апреля.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету 22 очка, 10 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 21 очком, четырьмя подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал защитник Джеймс Харден. Он набрал 21 очко, совершил два подбора и отдал пять передач. Защитник Норман Пауэлл также отметился 21 очком, шестью подборами и одной передачей.