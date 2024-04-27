Сегодня, 27 апреля, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 27 апреля

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 121:118 (ОТ).

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 101:90.

«Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 109:126.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить лёгкого форварда «Милуоки» Криса Миддлтона. На его счету 42 очка, 10 подборов и пять результативных передач.

Также стоит упомянуть защитника «Миннесоты Энтони Эдвардса. Он набрал 36 очков, совершил девять подборов и отдал пять передач.