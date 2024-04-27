Все результаты игрового дня плей-офф НБА 27 апреля
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Сегодня, 27 апреля, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 27 апреля
- «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 121:118 (ОТ).
- «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 101:90.
- «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 109:126.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить лёгкого форварда «Милуоки» Криса Миддлтона. На его счету 42 очка, 10 подборов и пять результативных передач.
Также стоит упомянуть защитника «Миннесоты Энтони Эдвардса. Он набрал 36 очков, совершил девять подборов и отдал пять передач.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 00:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 29, Халибёртон - 18, Сиакам - 17, Нембард - 16, Топпин - 15, Несмит - 13, Макконнелл - 7, Шиппард - 6, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Смит
Милуоки Бакс: Миддлтон - 42, Лиллард - 28, Портис - 17, Лопес - 14, Беверли - 11, Грин - 4, Джексон - 2, Боучэмп, Бисли, Галлинари, Коннотон, Адетокунбо, Краудер
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 90
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 22, Ирвинг - 21, Лайвли - 13, Джонс - 11, Вашингтон - 10, Грин - 8, Гэффорд - 8, Клебер - 3, Пауэлл - 2, Лоусон - 2, Харди - 1, Экзам, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 21, Пауэлл - 21, Зубац - 19, Леонард - 9, Джордж - 7, Пламли - 7, Бостон - 3, Мэнн - 2, Уэстбрук - 1, Хиланд, Коффи, Тайс, Такер, Браун
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 126
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Бил - 28, Дюрант - 25, Букер - 23, Гордон - 11, Ойбанкс - 9, Окоги - 8, Нуркич - 3, Бол - 2, О'Нил, Томас, Родди, Литтл, Янг
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Гобер - 19, Таунс - 18, Александер-Уолкер - 16, Конли - 15, Рид - 13, Макдэниелс - 5, Андерсон - 2, Моррис - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер, Гарза
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