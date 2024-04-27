Главный тренер «Енисея» Арсич: игроки ЦСКА были более хладнокровны в нужных моментах

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение его команды в сегодняшнем матче и четвертьфинальной серии плей-офф в целом от ЦСКА.

«Это была интересная игра, но она была бы интереснее, если бы мы её выиграли, переведя серию в четвертый матч, и организовав очередной солд-аут, подарив нашим болельщикам еще один праздник баскетбола.

Я должен признать, что сегодня победила более сильная команда. Игроки ЦСКА были более хладнокровны в нужных моментах, принимали правильные решения. Это позволило им добиться положительного результата сегодня и в серии. У нас был момент в четвертой четверти, когда мы подтянулись по счету на 4 очка, но приняли ряд неправильных решений, поспешив в атаке, что позволило ЦСКА восстановить преимущество и завершить игру победой», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

ЦСКА обыграл сегодня «Енисей» со счётом 89:82 и вышел в полуфинал турнира.