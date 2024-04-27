Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Енисея» Арсич: игроки ЦСКА были более хладнокровны в нужных моментах

Главный тренер «Енисея» Арсич: игроки ЦСКА были более хладнокровны в нужных моментах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение его команды в сегодняшнем матче и четвертьфинальной серии плей-офф в целом от ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
82 : 89
ЦСКА
Москва
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратэн-Мэйс, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Ганькевич, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов

«Это была интересная игра, но она была бы интереснее, если бы мы её выиграли, переведя серию в четвертый матч, и организовав очередной солд-аут, подарив нашим болельщикам еще один праздник баскетбола.

Я должен признать, что сегодня победила более сильная команда. Игроки ЦСКА были более хладнокровны в нужных моментах, принимали правильные решения. Это позволило им добиться положительного результата сегодня и в серии. У нас был момент в четвертой четверти, когда мы подтянулись по счету на 4 очка, но приняли ряд неправильных решений, поспешив в атаке, что позволило ЦСКА восстановить преимущество и завершить игру победой», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

ЦСКА обыграл сегодня «Енисей» со счётом 89:82 и вышел в полуфинал турнира.

Материалы по теме
ЦСКА переиграл «Енисей» и вышел в полуфинал Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android