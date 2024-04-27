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«Орландо» разгромил «Кливленд» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

«Орландо» разгромил «Кливленд» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 112:89 (22:23, 29:37, 37:10, 24:19). Счёт в серии сравнялся — 2-2.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
27 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
112 : 89
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Вагнер - 34, Айзек - 14, Саггс - 12, Фульц - 12, Картер - 11, Банкеро - 9, Вагнер - 7, Океке - 3, Харрис - 3, Энтони - 3, Блэк - 2, Инглс - 2, Хьюстан, Ховард, Битадзе
Кливленд Кавальерс: Аллен - 21, Митчелл - 18, Мобли - 14, Гарлэнд - 14, Страс - 7, ЛеВерт - 5, Томпсон - 4, Моррис - 4, Ньянг - 2, Меррилл, Джонс, Окоро

Решающей в матче стала третья четверть, которую «Орландо» выиграл с перевесом в 27 очков.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Франц Вагнер, он набрал 34 очка, сделал 13 подборов и 4 передачи. Лучшим в составе «Кавальерс» был центровой Джарретт Аллен, набравший 21 очко.

Первый матч серии «Кливленд Кавальерс» выиграл со счетом 97:83, второй – 96:86, а в третьем матче «Орландо Мэджик» победил со счетом 121:83.

Пятый матч серии между «Орландо Мэджик» и «Кливленд Кавальерс» пройдёт во вторник, 30 апреля, в Кливленде.

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