«Перед третьей четвертью у нас было преимущество». Паскуаль — о матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о поражении его команды от «Уралмаша» из Екатеринбурга в сегодняшнем матче серии плей-офф Евролиги.

«Хочу поздравить «Уралмаш» с этой победой. Это была тяжёлая игра. У нас было преимущество, которое «Уралмаш» в третьей четверти сократил, а в четвёртой четверти они стали [играть] намного лучше. Счёт 2-1, поэтому мы идём дальше», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

«Зенит» сегодня, 27 апреля, уступил «Уралмашу» со счётом 69:72, но по прежнему лидирует в четвертьфинальной серии плей-офф — теперь со счётом 2-1. Четвёртый матч серии между «Уралмашем» и «Зенитом» пройдёт в понедельник, 29 апреля, в Екатеринбурге.

Победитель Единой лиги ВТБ определится в финальной серии до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1). Она пройдёт с 26 мая по 11 июня.