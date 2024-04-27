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«Перед третьей четвертью у нас было преимущество». Паскуаль — о матче с «Уралмашем»

«Перед третьей четвертью у нас было преимущество». Паскуаль — о матче с «Уралмашем»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о поражении его команды от «Уралмаша» из Екатеринбурга в сегодняшнем матче серии плей-офф Евролиги.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
72 : 69
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Уиттакер, Пынько, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Захаров
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Зубков, Курич, Карлтон, Хантер

«Хочу поздравить «Уралмаш» с этой победой. Это была тяжёлая игра. У нас было преимущество, которое «Уралмаш» в третьей четверти сократил, а в четвёртой четверти они стали [играть] намного лучше. Счёт 2-1, поэтому мы идём дальше», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

«Зенит» сегодня, 27 апреля, уступил «Уралмашу» со счётом 69:72, но по прежнему лидирует в четвертьфинальной серии плей-офф — теперь со счётом 2-1. Четвёртый матч серии между «Уралмашем» и «Зенитом» пройдёт в понедельник, 29 апреля, в Екатеринбурге.

Победитель Единой лиги ВТБ определится в финальной серии до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1). Она пройдёт с 26 мая по 11 июня.

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