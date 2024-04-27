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«Барселона» победила «Олимпиакос» во втором матче плей-офф Евролиги

«Барселона» победила «Олимпиакос» во втором матче плей-офф Евролиги
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26 апреля состоялся второй матч плей-офф Евролиги между испанской «Барселоной» и греческим «Олимпиакосом». Встреча завершилась победой испанцев со счётом 77:69 (27:14, 16:23, 17:20, 17:12).

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
26 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
77 : 69
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Ннаджи, Йокубайтис
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Фалль, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Милутинов, Сикма, Маккиссик

Наиболее результативным игроком испанской команды стал американский тяжёлый форвард Джабари Паркер. В ходе игры он набрал 24 очка, сделал пять подборов, а также совершил один фол. На площадке он находился 32 минуты и 8 секунд.

Самым результативным игроком «Олимпиакоса» стал американский тяжёлый форвард Алек Питерс. В ходе матча он набрал 20 очков, сделал пять подборов, один перехват, а также совершил три потери. На площадке он находился 29 минут и 26 секунд.

Таким образом, счёт в серии пока составляет 1-1.

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