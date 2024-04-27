«Она должна была получить всё, как Джордан». Сонни Ваккаро — о сделке Кэйтлин Кларк с Nike

Бывший руководитель Nike по баскетболу Сонни Ваккаро высказал своё мнение о сделке между корпорацией и баскетболисткой Кэйтлин Кларк. Напомним, рекордсменка NCAA подписала контракт с компанией на $ 28 млн за восемь лет.

«Она должна была получить куда больше. Прямо как Майкл Джордан. Представители Кларк провалили сделку, они должны были выжидать, чтобы отхватить всё до последней капли», — приводит слова Ваккаро TMZ.

Ваккаро считается главным ответственным а то, что в своё время Nike удалось наладить сотрудничество с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

Напомним, Кларк является рекордсменкой в студенческой лиге NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

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