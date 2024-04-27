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Джеймс Харден обошёл Мэджика Джонсона по количеству очков в плей-офф

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден набрал 21 очко в третьем матче серии с «Даллас Маверикс». Таким образом, баскетболист обошёл пятикратного чемпиона НБА Мэджика Джонсона по количеству очков в плей-офф.

Рекордсмены НБА по общему количеству очков в плей-офф матчах

1. Леброн Джеймс — 8102.

2. Майкл Джордан — 5987.

3. Карим Абдул-Джаббар — 5762.

4. Коби Брайант — 5640.

5. Шакил О`Нил — 5250.

...

16. Хаким Оладжувон — 3755.

17. Джеймс Харден — 3708.

18. Мэджик Джонсон — 3701.

Выступления Хардена оказалось недостаточно для победы «Лос-Анджес Клипперс». «Даллас Маверикс» оказался лучше со счётом 90:101. «Маверикс» повёл в серии со счётом 101:90. Следующая игра пройдёт на домашней арене техасской команды.