Джеймс Харден обошёл Мэджика Джонсона по количеству очков в плей-офф

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден набрал 21 очко в третьем матче серии с «Даллас Маверикс». Таким образом, баскетболист обошёл пятикратного чемпиона НБА Мэджика Джонсона по количеству очков в плей-офф.
Рекордсмены НБА по общему количеству очков в плей-офф матчах
1. Леброн Джеймс — 8102.
2. Майкл Джордан — 5987.
3. Карим Абдул-Джаббар — 5762.
4. Коби Брайант — 5640.
5. Шакил О`Нил — 5250.
...
16. Хаким Оладжувон — 3755.
17. Джеймс Харден — 3708.
18. Мэджик Джонсон — 3701.
Выступления Хардена оказалось недостаточно для победы «Лос-Анджес Клипперс». «Даллас Маверикс» оказался лучше со счётом 90:101. «Маверикс» повёл в серии со счётом 101:90. Следующая игра пройдёт на домашней арене техасской команды.