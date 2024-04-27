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Джеймс Харден обошёл Мэджика Джонсона по количеству очков в плей-офф

Джеймс Харден обошёл Мэджика Джонсона по количеству очков в плей-офф
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Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден набрал 21 очко в третьем матче серии с «Даллас Маверикс». Таким образом, баскетболист обошёл пятикратного чемпиона НБА Мэджика Джонсона по количеству очков в плей-офф.

Рекордсмены НБА по общему количеству очков в плей-офф матчах

1. Леброн Джеймс — 8102.
2. Майкл Джордан — 5987.
3. Карим Абдул-Джаббар — 5762.
4. Коби Брайант — 5640.
5. Шакил О`Нил — 5250.
...
16. Хаким Оладжувон — 3755.
17. Джеймс Харден — 3708.
18. Мэджик Джонсон — 3701.

Выступления Хардена оказалось недостаточно для победы «Лос-Анджес Клипперс». «Даллас Маверикс» оказался лучше со счётом 90:101. «Маверикс» повёл в серии со счётом 101:90. Следующая игра пройдёт на домашней арене техасской команды.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 90
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 22, Ирвинг - 21, Лайвли - 13, Джонс - 11, Вашингтон - 10, Грин - 8, Гэффорд - 8, Клебер - 3, Пауэлл - 2, Лоусон - 2, Харди - 1, Экзам, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 21, Пауэлл - 21, Зубац - 19, Леонард - 9, Джордж - 7, Пламли - 7, Бостон - 3, Мэнн - 2, Уэстбрук - 1, Хиланд, Коффи, Тайс, Такер, Браун
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Новости. Баскетбол
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