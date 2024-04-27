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Стал известен MVP и «Тренер года» в Лиге чемпионов ФИБА

Стал известен MVP и «Тренер года» в Лиге чемпионов ФИБА
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В Лиге чемпионов ФИБА объявили MVP турнира и обладателя награды «Тренер года». Самым влиятельным игроком сезона стал Марселиньо Уэртас, 40-летний игрок «Тенерифе». Лучшим наставником года стал тренер «Перистери» Вассилис Спанулис.

Уэртас вместе с командой смог в третий раз подряд дойти до «Финала четырёх» турнира. В полуфинале испанский клуб переиграл «Перистери» и вышел в финал, где столкнётся с «Малагой».

«Это особенный момент для меня. Я стараюсь наслаждаться моментом. Великолепно, что я всё ещё играю и снова имею шанс на титул», — приводит слова Уэртаса Eurohoops.

Спанулис довёл «Перистери» до последней четвёрки команд, обыграв в четвертьфинале немецкий «Бонн» в трёх играх.

Также был объявлен победитель награды «Лучшему оборонительному игроку» сезона. Им стал Ховард Сент-Рос из «Мурсии».

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Источник: Желько Обрадович переподписал контракт с «Партизаном»
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