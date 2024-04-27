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Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
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«Уралмаш» обыграл «Зенит» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги

«Уралмаш» обыграл «Зенит» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги
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Сегодня, 27 апреля в Екатеринбурге состоялся третий матч четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Уралмаш» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 72:69 (13:18, 20:16, 16:17, 23:18) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
72 : 69
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Уиттакер, Пынько, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Захаров
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Зубков, Курич, Карлтон, Хантер

Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Октавиус Эллис. На его счету 18 очков, а также шесть подборов и две передачи. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал разыгрывающий Трент Фрейзер. Он набрал 19 очков, сделал один подбор и одну передачу.

Первую игру «Зенит» выиграл со счетом 98:82, а вторую — 82:74. Четвёртый матч серии между «Уралмашем» и «Зенитом» пройдёт в понедельник, 29 апреля, в Екатеринбурге.

Победитель Единой лиги ВТБ определится в финальной серии до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1). Она пройдёт с 26 мая по 11 июня. Действующим победителем соревнований является казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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