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Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
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Ливерпуль сыграл вничью, ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги, Дуарте, КДК РФС, Спартак, Даниил Медведев

«Ливерпуль» снова потерял очки, ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги. Главное к вечеру
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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в чемпионате Англии, КДК РФС оставил в силе предупреждение защитника «Спартака» Алексиса Дуарте — он пропустит дерби с «Локомотивом», «Металлург» расторг контракт с нападающим Никитой Гребёнкиным, ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ, россиянки сражаются в финалах чемпионата Европы по боксу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 27 апреля.

Футбол

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ

В КДК РФС подтвердили дисквалификацию Дуарте на один матч

«Шеффилд Юнайтед» вылетел из АПЛ и установил антирекорд по пропущенным голам

«Ювентус» и «Милан» не смогли выявить победителя в матче 34-го тура Серии А

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Теннис

Стефанос Циципас в двух сетах проиграл 118-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Мадриде

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Людмила Самсонова проиграла Мэдисон Кис в третьем круге турнира в Мадриде

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