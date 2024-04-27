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«Ливерпуль» снова потерял очки, ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги. Главное к вечеру

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в чемпионате Англии, КДК РФС оставил в силе предупреждение защитника «Спартака» Алексиса Дуарте — он пропустит дерби с «Локомотивом», «Металлург» расторг контракт с нападающим Никитой Гребёнкиным, ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ, россиянки сражаются в финалах чемпионата Европы по боксу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 27 апреля.

Футбол

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ

В КДК РФС подтвердили дисквалификацию Дуарте на один матч

«Шеффилд Юнайтед» вылетел из АПЛ и установил антирекорд по пропущенным голам

«Ювентус» и «Милан» не смогли выявить победителя в матче 34-го тура Серии А

Хоккей

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2024/2025

«Металлург» расторг контракт с нападающим Никитой Гребёнкиным

Теннис

Стефанос Циципас в двух сетах проиграл 118-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Мадриде

Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, в трёх сетах обыграв Арнальди

Людмила Самсонова проиграла Мэдисон Кис в третьем круге турнира в Мадриде

Павел Котов пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Бокс/ММА

Виктор Фархутдинов: нам решили вопрос по допуску с гимном и флагом, это большая честь

Россиянка Чумгалакова стала двукратной чемпионкой Европы по боксу

Баскетбол

ЦСКА переиграл «Енисей» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги

«Уралмаш» обыграл «Зенит» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги

Авто

Мартин выиграл спринт MotoGP в Испании, Куартараро — 3-й, М. Маркес — 7-й после падения

Фигурное катание

Евгений Плющенко сообщил, что перенёс пятую операцию на позвоночнике

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ФИДЕ увеличит призовой фонд матча за титул чемпиона мира на $ 500 тыс.