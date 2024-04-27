Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нужно любой ценой защищать Дончича». Пи Джей Вашингтон — о стычке с Расселом Уэстбруком

«Нужно любой ценой защищать Дончича». Пи Джей Вашингтон — о стычке с Расселом Уэстбруком
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Пи Джей Вашингтон рассказал, почему он вступил в стычку с разыгрывающим «Лос-Анджелес Клипперс» Расселлом Уэстбруком в третьем матче серии плей-офф.

«Всегда нужно защищать нашего 77-го (Лука Дончич – прим. «Чемпионата») любой ценой», — приводит слова Вашингтона аккаунт Courtside Buzz на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Инцидент начался с грубого фола Уэстбрука на Дончиче. Словенец подошёл к Расселлу, после чего получил толчок в грудь. Сразу же Вашингтон толкнул Уэстбрука и завязалась потасовка. После совещания арбитры приняли решение удалить с паркета Уэстбрука и Вашингтона.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Даллас Маверикс» одержали победу в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 126:109.

Материалы по теме
Видео: Уэстбрук был удалён с паркета за стычку с Дончичем и Вашингтоном
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android