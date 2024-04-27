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«Нужно любой ценой защищать Дончича». Пи Джей Вашингтон — о стычке с Расселом Уэстбруком

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Пи Джей Вашингтон рассказал, почему он вступил в стычку с разыгрывающим «Лос-Анджелес Клипперс» Расселлом Уэстбруком в третьем матче серии плей-офф.

«Всегда нужно защищать нашего 77-го (Лука Дончич – прим. «Чемпионата») любой ценой», — приводит слова Вашингтона аккаунт Courtside Buzz на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Инцидент начался с грубого фола Уэстбрука на Дончиче. Словенец подошёл к Расселлу, после чего получил толчок в грудь. Сразу же Вашингтон толкнул Уэстбрука и завязалась потасовка. После совещания арбитры приняли решение удалить с паркета Уэстбрука и Вашингтона.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Даллас Маверикс» одержали победу в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 126:109.