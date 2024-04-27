Смит объяснил, в каком случае Эмбиид может восприниматься как величайший «большой»

Известный телеведущий канала ESPN Стивен Эй Смит назвал обстоятельство, которое могло бы позволить центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду достичь статуса «Величайший бигмен в истории».

«Если бы Эмбиид оставался здоровым, то мы бы повсюду наблюдали обсуждения по поводу того, а не является ли он величайшим бигменом в истории», — заявил Смит в эфире шоу First Take.

Эмбиид пропустил первые два сезона в НБА после того, как был задрафтован в 2014 году. Джоэл дебютировал только в 2016-м. В последующих сезонах бигмен каждый год получал те или иные травмы, многие из которых приходились на плей-офф. Таким образом, центровому за всю свою карьеру пока ни разу не удалось выйти в финал конференции.

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