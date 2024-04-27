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Назван процент реализации Букера, когда против него обороняется Макдэниэлс из «Миннесоты»

Назван процент реализации Букера, когда против него обороняется Макдэниэлс из «Миннесоты»
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Процент реализации бросков защитника «Финикс Санз» Девина Букера, когда против него обороняется лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс, составляет 22%. Об этом сообщает аккаунт StatMamba на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В среднем по сезону-2023/2024 НБА Букер реализует 49,2% бросков с игры. При этом он набирает в среднем 27,1 очков, делает 4,5 подбора и 6,9 передач.

В текущей серии первого раунда плей-офф «Миннесота Тимбервулвз» Джейдена Макдэниелса выиграла три матча с «Финикс Санз» Девина Букера и ведёт в ней со счётом 3-0.

Четвертый матч серии между этими командами пройдёт в понедельник, 29 апреля, в Финиксе. В случае победы «Миннесоты» он станет завершающим.

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