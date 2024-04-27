Назван процент реализации Букера, когда против него обороняется Макдэниэлс из «Миннесоты»

Процент реализации бросков защитника «Финикс Санз» Девина Букера, когда против него обороняется лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс, составляет 22%. Об этом сообщает аккаунт StatMamba на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В среднем по сезону-2023/2024 НБА Букер реализует 49,2% бросков с игры. При этом он набирает в среднем 27,1 очков, делает 4,5 подбора и 6,9 передач.

В текущей серии первого раунда плей-офф «Миннесота Тимбервулвз» Джейдена Макдэниелса выиграла три матча с «Финикс Санз» Девина Букера и ведёт в ней со счётом 3-0.

Четвертый матч серии между этими командами пройдёт в понедельник, 29 апреля, в Финиксе. В случае победы «Миннесоты» он станет завершающим.