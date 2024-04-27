Руди Гобер похвалил Энтони Эдвардса после отличной игры против «Финикса»

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер похвалил Энтони Эдвардса после его впечатляющего выступления в третьем матче серии плей-офф НБА с «Финикс Санз».

«Я видел, как он готов учиться и становиться лучше, и это принесло нашей команде огромные плоды… Поражает, что ему всего 22 года», — сказал Руди Гобер на послематчевой пресс-конференции.

Энтони Эдвардс набрал 36 очков, а Руди Гобер добавил еще 19 и сделал 14 подборов в третьем матче серии против «Финикс Санз». «Миннесота Тимбервулвз» выиграла эту игру со счетом 126:109 и повела в серии первого раунда плей-офф со счетом 3–0.

Четвертый матч серии плей-офф НБА между «Миннесота Тимбервулвз» и «Финикс Санз» пройдёт в понедельник, 29 апреля, в Финиксе.