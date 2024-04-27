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Экс-игрок ЦСКА Де Коло рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру

Экс-игрок ЦСКА Де Коло рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру
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Баскетболист АСВЕЛа Нандо Де Коло поделился планами на заключительный отрезок своей профессиональной карьеры.

«Что бы ни случилось, я точно хочу остаться в баскетболе после завершения игровой карьеры. Я постараюсь найти себе проект, который будет мне интересен.

Когда ты подходишь к концу карьеры, надо идти от года к году и смотреть, как развиваются события. Я могу хоть завтра подписать пятилетний контракт, никто не знает.

Единственное, в чём я уверен, так это то, что я завершу карьеру в сборной на ближайшей Олимпиаде. А если говорить о клубной карьере, то наверняка следующий контракт станет для меня последним. Но я пока серьёзно не задумывался об этом вопросе», — сказал Де Коло в интервью Euroleague France.

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