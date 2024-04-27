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Дуайт Ховард рассказал, благодаря чему Леброн сможет считаться величайшим игроком НБА

Дуайт Ховард рассказал, благодаря чему Леброн сможет считаться величайшим игроком НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард сказал, благодаря чему тяжёлый форвард «озёрников» Леброн Джеймс сможет считаться величайшим игроком в истории НБА.

«Майкл Джордан — величайший игрок всех времён. Но если Леброн и «Лейкерс» пройдут «Денвер» в этом году и выиграют чемпионат, то именно он должен получить это звание. Подумайте о том, что он сделал в этом сезоне. Леброну удалось достичь 40 000 очков, сделать более 11 000 подборов и 11 000 передач. Представьте, они смогли подняться с 12-го, с 11-го, с 10-го места, а потом выходят в финал и одерживают победу? О, боже… он будет величайшим», — приводит слова Ховарда портал Clutch Points.

Напомним, на данный момент «Лейкерс» уступают «Денвер Наггетс» в плей-офф со счётом 0-3.

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