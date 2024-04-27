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«Я всё равно постараюсь сыграть». Дончич рассказал о повреждении колена

«Я всё равно постараюсь сыграть». Дончич рассказал о повреждении колена
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич помог своей команде одержать победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 101:90 в третьем матче серии плей-офф. Но после игры он рассказал о повреждении колена.

«Не очень хорошее ощущение. Я почувствовал это ещё до того, как ударился о колено. Завтра мы узнаем больше, но вы меня знаете, я все равно постараюсь сыграть», — приводит слова Дончича издание Eurohoops.

Третья игра серии также ознаменовалась стычкой между Расселом Уэстбруком и Пи Джей Вашингтоном, когда нападающий «Далласа» заступился за Дончича после того, как Уэстбрук грубо сфолил на нём.

«Потрясающе. Мне больше нечего добавить. Он командный игрок, помогает всем нам, и я очень рад, что он теперь в нашей команде», — сказал Лука о Вашингтоне.

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