«Я всё равно постараюсь сыграть». Дончич рассказал о повреждении колена

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич помог своей команде одержать победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 101:90 в третьем матче серии плей-офф. Но после игры он рассказал о повреждении колена.

«Не очень хорошее ощущение. Я почувствовал это ещё до того, как ударился о колено. Завтра мы узнаем больше, но вы меня знаете, я все равно постараюсь сыграть», — приводит слова Дончича издание Eurohoops.

Третья игра серии также ознаменовалась стычкой между Расселом Уэстбруком и Пи Джей Вашингтоном, когда нападающий «Далласа» заступился за Дончича после того, как Уэстбрук грубо сфолил на нём.

«Потрясающе. Мне больше нечего добавить. Он командный игрок, помогает всем нам, и я очень рад, что он теперь в нашей команде», — сказал Лука о Вашингтоне.