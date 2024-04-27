«Бакс» могут остаться без Лилларда и Адетокумбо – инсайдер

В последние недели разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард испытывал сильную боль в ахилловом сухожилии и усугубил травму в конце четвертой четверти третьего матча серии с «Индианой Пэйсерс» (118:112 ОТ). Теперь «Бакс» рискуют остаться без Лилларда и Янниса Адетокумбо. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Источники сообщают, что звезда «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард растянул ахилл, есть серьезные сомнения в его готовности к четвёртой игре против «Пэйсерс», — написал Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Яннис Адетокумбо получил свою травму 10 апреля в матче с «Бостоном». Тяжёлый форвард растянул икроножную мышцу.