Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я люблю этот клуб». Обрадович прокомментировал продление контракта с «Партизаном»

«Я люблю этот клуб». Обрадович прокомментировал продление контракта с «Партизаном»
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский тренер Желько Обрадович прокомментировал продление контракта с белградским «Партизаном».

«Это клуб, который я чувствую, клуб, который я люблю. Я по-настоящему счастлив быть на скамейке «Партизана», — приводит слова Обрадовича издание Eurohoops.

Сообщается, что Желько Обрадович подписал новый двухлетний контракт и останется главным тренером «Партизана» до 2026 года.

Самый титулованный тренер Европы Обрадович в 2021 году вернулся в «Партизан», где начал свою тренерскую деятельность в 1991 году.

В нынешнем сезоне «Партизан» закончил регулярный чемпионат Евролиги с 16 победами и 18 поражениями, что не позволило команде выйти в плей-ин. Таким образом, сербский клуб не смог повторить успех прошлого сезона, когда коллектив смог пробиться в плей-офф.

Материалы по теме
Источник: Желько Обрадович переподписал контракт с «Партизаном»

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android