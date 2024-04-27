«Я люблю этот клуб». Обрадович прокомментировал продление контракта с «Партизаном»

Сербский тренер Желько Обрадович прокомментировал продление контракта с белградским «Партизаном».

«Это клуб, который я чувствую, клуб, который я люблю. Я по-настоящему счастлив быть на скамейке «Партизана», — приводит слова Обрадовича издание Eurohoops.

Сообщается, что Желько Обрадович подписал новый двухлетний контракт и останется главным тренером «Партизана» до 2026 года.

Самый титулованный тренер Европы Обрадович в 2021 году вернулся в «Партизан», где начал свою тренерскую деятельность в 1991 году.

В нынешнем сезоне «Партизан» закончил регулярный чемпионат Евролиги с 16 победами и 18 поражениями, что не позволило команде выйти в плей-ин. Таким образом, сербский клуб не смог повторить успех прошлого сезона, когда коллектив смог пробиться в плей-офф.

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